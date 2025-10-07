Teresa Ribera destaca las fortalezas de la UE en el nuevo contexto geopolítico

La vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha afirmado que Europa tiene ante sí "grandes oportunidades y fortalezas" en el nuevo orden mundial, y llama a "encajar las incertidumbres" con los Estados Unidos.

"El mundo mira a Europa", ha afirmado la comisaria en la sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de Comercio de España, en la que ha pedido diálogo entre los estados, los sectores y, sobre todo, en la acción exterior de Europa.

Por otro lado, ha afirmado que "el Pacto Verde sigue adelante con todos sus objetivos", y que la sostenibilidad, la energía limpia y las pymes son fundamentales para el tejido productivo de España.

También ha participado en las jornadas el comisario de Asuntos Exteriores, John Rutherford, quien ha marcado los dos grandes retos de Europa: garantizar la competitividad de su industria y lograr que esta transformación se traduzca en oportunidades reales para las empresas.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha llamado a impulsar la competitividad de la UE conforme a los informes Letta y Draghi, para lo cual ha dicho que es necesaria una transición verde en la adaptación empresarial.