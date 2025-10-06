Agrupación de Peñas del Villarreal se reunirá este martes para valorar el partido en Miami

Vila-real (Castellón), 6 oct (EFE).- La Agrupación de Peñas del Villarreal Club ha informado en un comunicado que emplaza a los representantes de las 38 peñas del club a una reunión este martes para valorar conjuntamente la situación creada por la posible disputa, el 20 de diciembre, del partido de la decimoséptima jornada de LaLiga ante el FC Barcelona, en Miami, en lugar de en el estadio de La Cerámica.

Tras la aparición de un comunicado en el que dos de dichas peñas se mostraban en contra de jugar en Estados Unidos ese partido y la filtración de otro comunicado por parte de la agrupación, en el que se apoyaba dicho encuentro, los dirigentes de la Junta de la Agrupación de Peñas han decidido realizar esta reunión para poder hablar de la situación y adoptar una postura de forma conjunta.

En el comunicado han explicado que respetan "las diferentes opiniones de las 38 peñas, 3.500 peñistas y 19.500 socios" y que ante la decisión del Villarreal CF de celebrar el partido en Miami, las consultas que se hicieron informalmente entre las peñas "eran mayoritarias en que, si era bueno para la expansión del club y para mantener y mejorar el nivel que se ha conseguido para poder disputar competiciones europeas durante estos últimos 20 años", debían "apoyar esa decisión, entendiendo que haya peñistas que puedan no estar de acuerdo".

La filtración de una carta interna de apoyo dirigida a complementar el dossier del club para la disputa de ese partido, cuando era un documento que iba a ser tratado en la reunión de todas las peñas "ha distorsionado esta situación", ha recalcado.

"Creemos que ha habido una falta de comunicación que, desde la Junta de la APV, queremos mejorar para que no se vuelvan a producir estas situaciones que no benefician a la unión que necesitamos para llevar adelante lo que queremos, que es lo mejor para nuestro club", se ha indicado en el comunicado.