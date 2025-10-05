Agencias

Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara con quien coincidió como presidentes autonómicos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, líder socialista con quien coincidió gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos.

"Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en X.

Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Raquel Perera disfruta del concierto de Vanesa Martín en la capital

Raquel Perera disfruta del concierto

El periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell finaliza este viernes

El periodo de aceptación de

La llegada del tifón 'Matmo' desata la evacuación masiva de más de 350.000 personas en el sur de China

La llegada del tifón 'Matmo'

Albares anuncia que 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo

Albares anuncia que 21 españoles

Un primer grupo de 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo

Un primer grupo de 21