La Inteligencia danesa atribuye a Rusia una guerra híbrida contra la OTAN y teme "provocaciones"

Los servicios de Inteligencia daneses han asegurado que Rusia está orquestando una guerra híbrida que tiene por objetivo no sólo Dinamarca sino también la OTAN y el conjunto de países occidentales, lo que incluiría además la posibilidad de nuevas "provocaciones" a corto y medio plazo.

El Servicio de Inteligencia de Defensa ha advertido en un nuevo informe de que "es muy probable que la amenaza híbrida de Rusia contra la OTAN aumente en los próximos años", incidiendo en que la invasión lanzada sobre Ucrania en 2022 ha contribuido a elevar la tensión y a que cualquier ataque sea ahora "mayor y más agresivo", como habría quedado de manifiesto con los últimos incidentes con drones.

El objetivo de Rusia sería "debilitar la cohesión política de la OTAN y la capacidad de toma de decisiones". En este sentido, los expertos daneses entienden que no busca tanto "ganancias rápidas" como "crear un estado sostenido de incertidumbre" en el que la cohesión de la Alianza Atlántica merme "gradualmente".

Así, al igual que considera "alta" la posibilidad de sabotajes contra las Fuerzas Armadas de Dinamarca, entiende igual de elevado el riesgo de que haya algún tipo de "provocación militar" contra el conjunto de la OTAN, siempre con cierta contención.

La Inteligencia danesa asume en su informe que "Rusia sigue evitando acciones que puedan activar el artículo 5 de la OTAN", la cláusula de defensa colectiva que permitiría al bloque responder a un ataque sobre uno de los Estados miembro. En el caso concreto de Dinamarca, descarta cualquier posible amenaza de "ataques militares convencionales".

El Gobierno de Mette Frederiksen ha endurecido en los últimos días su discurso en materia de seguridad a raíz del avistamiento de drones en las inmediaciones de varios aeropuertos e incluso adoptó un veto específico para este tipo de aeronaves coincidiendo con la reunión esta semana en Copenhague de decenas de líderes europeos.