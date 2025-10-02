Dimite el ministro de Justicia de Perú para concurrir en las presidenciales de 2026

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, ha renunciado este miércoles al cargo con el objetivo de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales que el país prevé celebrar en abril de 2026.

Santiváñez ha informado de su dimisión a la presidenta de país, Dina Boluarte, en una misiva en la que ha agradecido a la mandataria su "confianza depositada" para designarlo ministro y ha señalado que el motivo de su decisión es su "anhelo de participar como candidato" en los próximos comicios. El próximo 12 de octubre finaliza el plazo para que un cargo en activo pueda renunciar para concurrir en el proceso electoral.

El anuncio llega además poco antes de que el Congreso tenga previsto este viernes, 3 de octubre, someter a votación una moción de censura contra Santiváñez a raíz de una conversación que habría tenido con el primer ministro, Eduardo Arana, para favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas, exsuboficial de la Policía Nacional y conocido como alias 'El Diablo', trasladándolo a otras instalaciones del penal donde se encuentra detenido a cambio de unos 10.000 dólares, según recoge el diario peruano 'La República'.

Salirrosas cumple una condena de más de 27 años por asociación ilícita, al ser señalado como brazo armado de una facción de la banda criminal 'Los Pulpos' de Trujillo.