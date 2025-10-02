Agencias

Dimite el ministro de Justicia de Perú para concurrir en las presidenciales de 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, ha renunciado este miércoles al cargo con el objetivo de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales que el país prevé celebrar en abril de 2026.

Santiváñez ha informado de su dimisión a la presidenta de país, Dina Boluarte, en una misiva en la que ha agradecido a la mandataria su "confianza depositada" para designarlo ministro y ha señalado que el motivo de su decisión es su "anhelo de participar como candidato" en los próximos comicios. El próximo 12 de octubre finaliza el plazo para que un cargo en activo pueda renunciar para concurrir en el proceso electoral.

El anuncio llega además poco antes de que el Congreso tenga previsto este viernes, 3 de octubre, someter a votación una moción de censura contra Santiváñez a raíz de una conversación que habría tenido con el primer ministro, Eduardo Arana, para favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas, exsuboficial de la Policía Nacional y conocido como alias 'El Diablo', trasladándolo a otras instalaciones del penal donde se encuentra detenido a cambio de unos 10.000 dólares, según recoge el diario peruano 'La República'.

Salirrosas cumple una condena de más de 27 años por asociación ilícita, al ser señalado como brazo armado de una facción de la banda criminal 'Los Pulpos' de Trujillo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un juez de EEUU niega al salvadoreño Kilmar Ábrego la opción de pedir asilo y allana su deportación

Un juez de EEUU niega

La AN estudia hoy si extradita a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno y blanqueo

Infobae

EEUU desplegará agentes migratorios en el espectáculo de la Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny

EEUU desplegará agentes migratorios en

EEUU cancela casi 7.000 millones de euros de fondos federales para políticas climáticas en 16 estados

EEUU cancela casi 7.000 millones

Irán se suma a Turquía al denunciar la intercepción de la flotilla a Gaza como un "acto terrorista"

Irán se suma a Turquía