Banco Santander ofrece un iPhone 17 o Air a través de un renting por llevar nómina y dos recibos

Banco Santander ha actualizado la promoción que lanzó a finales del año pasado por la cual ofrecía un iPhone a aquellos nuevos clientes que llevaran a la entidad su nómina o pensión, según figura en la página web de la entidad financiera, consultada por Europa Press.

La nueva promoción abarca los nuevos modelos de iPhone lanzados por Apple recientemente: el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air.

Los clientes que quieran optar a hacerse con este móvil necesitarán domiciliar una nómina de al menos 1.200 euros, dos recibos y asociar Bizum a la cuenta del banco. Asimismo, se deberá usar la tarjeta de crédito al menos una vez al mes y mantener un saldo diario de al menos 1.000 euros en la cuenta.

Banco Santander ofrece todos los modelos de los nuevos iPhone, aunque solamente los modelos básicos se recibirán sin coste adicional. La promoción se articula a través de un renting que el propio banco bonificará a fin de mes. El renting tendrá una duración de 36 meses.

Las nóminas de al menos 1.200 euros pero menos de 3.000 euros podrán acceder a ese renting totalmente bonificado para el modelo de 256GB del iPhone 17. Pasados los 36 meses, si el cliente desea quedarse el móvil tendrá que abonar 288 euros.

No obstante, los clientes pueden optar por otros modelos diferentes o con más memoria. No obstante la cantidad bonificada por Santander se limita a 24,99 euros, por lo que los clientes tendrán que abonar la diferencia, que va desde 6 euros más al mes hasta 39 euros adicionales. El desembolso final también va desde 363 euros hasta 741 euros.

Si un cliente domicilia una nómina de más de 3.000 euros, las condiciones mejoran. Así, tendrá acceso sin coste adicional al iPhone 17 de 512 GB, al iPhone Air de 256GB o al iPhone 17 Pro de 256 GB. Para otros modelos, tendrá que abonar mensualmente entre 3 y 30 euros adicionales. Los pagos al final del renting son los mismos que para nóminas de menor importe.

En todo caso, el banco también ofrece a los clientes que no deseen móvil recibir una bonificación en efectivo de 400 euros si domicilian una nómina de al menos 2.500 euros y dos recibos. Si la nómina es menor que eso pero mayor de 600 euros, el premio es de 300 euros.

Si el nuevo cliente es profesional de la salud (médico, farmacéutico, odontólogo, óptico, optometrista o enfermero), de Justicia (jueces, fiscales, abogados o letrado) o funcionario, recibirá 50 euros adicionales.