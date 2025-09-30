Carlos Slim firma un contrato con Pemex de 1.695 millones de euros para explotar 32 pozos de crudo en México

El conglomerado mexicano Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, ha firmado un contrato con la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para explotar 32 pozos de crudo en Campo Ixachi (México) por valor de 1.991 millones de dólares (1.695 millones de euros).

El contrato, que se extenderá durante los próximos tres años, incluye que Pemex empiece a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada uno de ellos entregados a partir de la fecha correspondiente.

Así, para la fecha del primer pago, estimada en enero de 2027, se prevé tener en producción unos 12 pozos. Si finalmente se perforan menos pozos de los 32 previstos, la cuantía total a pagar será menor a los 1.991 millones de dólares, manteniendo la misma fórmula de financiamiento.

El Campo Ixachi, perteneciente a Pemex, está considerado como uno de los más importantes de México con una producción diaria cercana a los 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236.000 barriles de petróleo diarios.

Hasta la fecha, en este terreno se han perforado un total de 28 pozos a una profundidad media de 7,650 metros, dentro de los cuales Grupo Cargo, a través de sus subsidiarias, ha participado.