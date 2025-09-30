Amazon presenta un Kindle Scribe con pantalla a color, el reproductor FireTV Stick 4K Select y nuevos Echo con Alexa+

Amazon ha presentado nuevos dispositivos y servicios compatibles con Alexa+, como el reproductor FireTV Stick 4K Select, el lector Kindle Scribe con pantalla a color o los nuevas nuevas pantallas y altavoces Echo.

En un evento celebrado este martes en Nueva York (Estados Unidos), Amazon ha compartido una visión de la tecnología invisible, que actúa en segundo plano mientras los usuarios aprovechan sus ventajas sin distracciones.

En el centro de esta experiencia se encuentra Alexa+, la nueva versión de sus asistente impulsada por inteligencia artificial generativa, y los productos y servicios de Amazon, que este martes se actualizan con novedades en Ring, Blink, FireTV, Kindle y Echo, como ha anticipado el vicepresidente senior de dispositivos y servicios, Panos Panay.

En Ring, la marca centrada en la seguridad del hogar, han incluido Retinal Vision en sus cámaras, una tecnología de imagen que permite personalizar la calidad para localizaciones específicas. Se acompaña de Retinal Tuning, que utiliza la inteligencia artificial para ajustar la calidad de la imagen a lo largo del día.

Las cámaras de Ring adquieren nuevas funciones de la mano de Alexa+. Por un lado, Alexa+ Greetings, una función que llegará en diciembre para las cámaras compatibles que permitirá personalizar la forma en que se recibe a los visitantes, para dar instrucciones o gestionar entregas, por ejemplo. Por otro, Familiar Faces, que reconoce los rostros conocidos o desconocidos para notificar a los usuarios.

Una función adicional permitirá usar las cámaras Ring del vecindario para localizar los perros extraviados. Empezará a desplegarse en noviembre, y más adelante estará disponible para gatos y otras mascotas.

Estas novedades se acompañan de nuevas cámaras, como el timbre Wired Doorbell Plus 2K e la cámara de interior Indoor Camera Plus 2K. También se han presentado nuevos productos de Blink, otra marca centrada en la seguridad del hogar, como Blink Mini 2K+, Blink Arc -que incluye dos cámaras para ampliar el campo de visión a 180 grados y evitar puntos ciegos- y Blink Outdoor 2K+, que están impulsadas por un nuevo chip para que ofrezcan una calidad de imagen 2K, cancelación de ruido en ambos sentidos y visión nocturna.

En lo que respecta al entretenimiento, Amazon ha destacado ya han distribuido más de 300 millones de dispositivos FireTV en todo el mundo, y que en 2025 se han lanzado 250 modelos de televisor que incorporan su plataforma. Al respecto, Amazon ha presentado nuevos modelos que incorporan FireTV Omni, una herramienta que ajusta el brillo y el color de la imagen según el ambiente con la tecnología Omnisense.

También ha presentado un nuevo pincho: FireTV Stick 4K Select, que llega con un nuevo sistema operativo llamado Vega, que también está presente en los nuevos dispositivos Echo. Alexa+, además, mejora su interacción con los televisores compatibles y encuentra contenidos más aptos para todos los miembros de la familia.

En lo que respecta a Kindle, la compañía ha actualizado su gama de lectores digitales con un nuevo Kindle Scribe con una pantalla tan delgada como el papel que le permite tener un grosor de 5,4mm y un procesador con el que es hasta un 40 por ciento más rápido. Le acompaña un Kindle Scribe Colorsoft con pantalla a color y lápiz óptico.

Estos Kindle Scribe tienen nuevas capacidades para tomar notas, que permiten enviarlas a OneNote y Alexa+, y una nueva función de IA que responde a preguntas sobre las notas. Para los Kindle en general, también ha anunciado Story So Far, que ofrece un resumen de lo que ha ocurrido hasta un momento concreto, a modo de recordatorio, y Ask This Book, para preguntar sobre el contenido del libro, como los personajes o la trama.

Las novedades en la gama de pantallas y altavoces Echo se centran en los nuevos productos fabricados con Alexa+ en el centro, que son, según Panay, los más potentes que jamás hayan creado. Así, han anunciado Echo Show 8 y Echo Show 11, en los que la pantalla no bloquea el altavoz gracias a un ligero cambio en el diseño; y Echo Dot Max y Echo Studio, con controles en el frontal.

Todos estos nuevos dispositivos Echo funcionan con uno de los nuevos chips AZ3 y AZ3 Pro, que además de mejorar la velocidad y el rendimiento, integran la inteligencia artificial y ofrecen una experiencia basada en la conciencia, a partir de distintos sensores.

A ello se une el nuevo Alexa+ Theatre, los usuarios pueden vincular hasta cinco altavoces para recrear una experiencia sonora inmersiva en el salón de casa con un televisor.