Tania Medina desvela cómo ve a Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'

Tania Medina está disfrutando al máximo de su paso por 'Bailando con la estrellas', el programa de baile de Telecinco en el que está compartiendo espacio con su amiga Anabel Pantoja y donde la hemos vuelto sonreír.

Hace unos días, Tania atendía a los micrófonos de Europa Press en exclusiva y aseguraba estar muy bien en su relación con Alejandro Nieto tras la ruptura sentimental que tuvieron en el pasado: "Muy bien, está apoyándome y estamos muy bien".

Además, en cuanto a cómo está siendo la experiencia de bailar y compartir programa con Anabel, la influencer desvelaba que "ya nos hemos reencontrado en dos ocasiones, tanto en 'Supervivientes', que ahí fue cuando la conocí y tuvimos esa amistad tan bonita, y ahora, compartir esto con ella es muy guay, sobre todo porque estamos ahí en la sala de las estrellas y es muy bonito".

Tania ve a la sobrinísima "muy bien" a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelta y cree que "está disfrutando muchísimo y sobre todo le estamos dando mucho cariño" porque están trabajando con "un grupito muy guay y estoy contenta de que nos haya tocado vivir esto todos juntos".

Por último, fue preguntada por esta edición de 'Supervivientes' y no quiso desvelar su favorito porque "después de haber ido no puedo decir que nadie no se merezca estar ahí... Primero porque eso molesta y segundo porque es una experiencia muy dura", por lo que "solamente estar ahí, sin comer y darlo todo... es complicado, incluso quien se queja y se quiere ir también es entendible porque es muy duro".