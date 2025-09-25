Makoke da la última hora sobre la enfermedad de su nuera, Marina Romero: "Hay que cruzar los dedos"

El pasado 21 de agosto, a solo tres semanas de darse el 'sí quiero' con Gonzalo -que se iba a celebrar el 12 de septiembre en Ibiza, y para la que ya tenían todo listo-, salía a la luz que Makoke y su novio habían cancelado su boda. Una sorprendente información que adelantaba el programa 'TardeAR' y que la propia colaboradora confirmaba minutos después, aclarando que su enlace no se había suspendido sino aplazado, y que el motivo era la enfermedad de un familiar muy cercano.

Y fue precisamente el día en el que la pareja se iba a convertir en marido y mujer cuando Marina Romero, pareja de Javier Tudela desde hace 8 años y madre de los dos nietos de Makoke, Javi (4) y Bianca (1), hacía pública a través de una emotivo mensaje publicado en redes sociales, que es ella la que está atravesando por un delicado bache de salud. Una carta de amor a su novio en el que, agradeciéndole su apoyo incondicional, le prometía que saldrán de este trance "más fuertes, más unidos y con más motivos aún para celebrar la vida juntos".

Aunque la discreción es máxima y no ha trascendido públicamente qué enfermedad padece la influencer -sí se sabe que está recibiendo tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra, puntera en oncología-, la ex de Kiko Matamoros ha lanzado un mensaje tranquilizador en su reaparición ante los focos.

Retomando poco a poco su vida social aunque están siendo momentos muy complicados, Makoke ha asistido al estreno de 'Cabaret el Musical' en el Kit Kat Klub del UMusic Hotel de Madrid y, aunque prudente, ha dado la última hora sobre el estado de salud de Marina.

"Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos en proceso, ha habido una operación. Todo ha salido bien, pero seguimos, seguimos en el proceso, todavía no está todo como tenía que estar, pero bueno, ahí seguimos en proceso" ha revelado emocionada.

Como ha explicado, todavía no saben el resultado, "no sabemos nada, ojalá", pero están positivos y muy optimistas con su recuperación: "Por supuesto, es como hay que ser, son todos gente joven, es que no se puede pedir otra cosa. Hay que cruzar los dedos, que salga todo bien, tenemos la mejor predisposición. Y yo creo que ser positivo y la operación ha salido muy bien. Entonces, bueno, pues aquí estamos. A airearnos un poquito".

Además, se ha pronunciado sobre las memorias de Mar Flores; reconociendo que no las ha leído, ha asegurado que ella vivió todo "en primera persona" tanto porque compartieron agencia de modelos en sus inicios, como por su exmarido Kiko Matamoros, que fue cuñado y representante de la madre de Carlo Costanzia. "Yo personalmente la he conocido muy poquito, pero creo que todos tienen un mea culpa, todos se tienen que mirar el ombligo, todos. O sea, desde Carlo, Mar y bueno, cada uno mira su vida y mira la vida según le interese, ¿no? Pero yo creo que aquí nadie está libre de tirar la primera piedra. Yo creo que aquí todos tienen su parte de culpa" sentencia.