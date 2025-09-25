Agencias

Elon Musk se hace con un contrato del Gobierno de EEUU para ofrecer 'Grok' a las agencias federales

Por Newsroom Infobae



La 'startup' de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha firmado un contrato con la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA) para que las agencias federales puedan usar el chatbot 'Grok' durante sus operaciones.

Según ha comunicado la entidad mediante una nota de prensa, el acuerdo contempla que el Gobierno abonará 0,42 dólares (0,36 euros) por cada uso que se haga de esta IA hasta marzo de 2027.

El convenio incluye el acceso a 'Grok 4' y 'Grok 4 Fast', los modelos de razonamiento avanzado de la empresa. Además, xAI está derivando ingenieros para asistir en la implementación "rápida" y "eficaz" de estas herramientas de IA.

"xAI cuenta con la computación de IA más potente y los modelos más capaces del mundo. Gracias al presidente Trump [...], la IA de vanguardia de xAI está ahora al alcance de todas las agencias federales, lo que permite al Gobierno de EE.UU. innovar más rápidamente y cumplir su misión con mayor eficacia que nunca", ha explicado el cofundador y consejero delegado de xAI, Elon Musk.

"El acceso generalizado a modelos avanzados de IA es esencial para contar con el gobierno eficiente y responsable que los contribuyentes merecen y para cumplir la promesa del presidente Trump de que será EEUU ganará la carrera mundial de la IA", ha indicado, por su parte, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum.

EuropaPress

