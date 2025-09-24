Getafe y Alavés se dejan la piel por un punto en el Coliseum

Getafe CF y Deportivo Alavés empataron (1-1) este miércoles en la sexta jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el Coliseum, al sur de Madrid, un reparto de puntos bien sudado por ambos.

El conjunto vasco mereció más en el primer tiempo, generador de varias ocasiones de peligro y haciendo al meta David Soria el mejor de los locales. Mariano, que no marca en Primera desde 2022, y Abde Rebbach sufrieron las intervenciones del portero 'azulón'.

El juego posicional del Alavés se impuso pero le faltó puntería a los del 'Chacho' Coudet, pese a los buenos movimientos de sus delanteros. El Getafe igualó la intensidad de su rival tras el descanso y, a partir de ahí, empezó a llegar más. El duelo subió en el pique, en el choque por ganar cada balón.

Con cierta fortuna, un disparo de Luis Milla que dejó muerto Borja Mayoral, Mauro Arambarri fue el más rápido para ir en su búsqueda y marcar el 1-0 (63') en el primer disparo a puerta de los locales. El uruguayo tiró del Getafe pero el Alavés no bajó los brazos en busca al menos del empate, que llegó poco después.

Toni Martínez lo rozó con un remate al poste, también estuvo cerca de forzar un penalti y, en el saque de esquina posterior, alargó desde el primer palo para que en el segundo marcara Ander Guevara. El fondo de armario del Alavés amenazó a los de José Bordalás, pero ambos equipos se dejaron la piel para puntuar, 10 en total para los 'azulones' y ocho, los 'babazorros'.