Trump denuncia desde la ONU que reconocer el Estado palestino es una "recompensa" a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el reconocimiento "unilateral" del Estado palestino, como han hecho más de una decena de países en los últimos días, representa una "recompensa" a "los terroristas de Hamás", en línea con los argumentos del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"En lugar de ceder a las peticiones de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse bajo un único mensaje: liberad ya los rehenes", ha dicho Trump este martes en su esperado retorno a la Asamblea General de la ONU, que acoge esta semana la cita anual de líderes mundiales.

Estados Unidos no participó el lunes en la conferencia específica para la solución de dos Estados que impulsaron Francia y Arabia Saudí y de la que surgió una última ola de reconocimientos a Palestina como Estado. Tampoco acudió Israel, crítico con este tipo de iniciativas.

El presidente estadounidense se ha mostrado "comprometido" con las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero ha culpado al grupo palestino de rechazar "reiteradamente" un acuerdo que él mismo prometió antes de volver el pasado mes de enero en la Casa Blanca.

Trump también pensó que resolver el conflicto en Ucrania sería "más fácil", como él mismo ha admitido este martes, pero ha culpado a Rusia de mantener una guerra que "debería haber sido cuestión de días" y ha lanzado amenazas veladas contra los países que, como China e India, puedan "financiar" el conflicto.

El magnate republicano ha avisado de que, "si Rusia no está preparada para llegar a un acuerdo y acabar la guerra, Estados Unidos está preparado para imponer un paquete muy contundente de aranceles", pero ha apuntado que, para que sea "efectivo", desde Europa también se deberían seguir "las mismas medidas exactas".

"Están mucho más cerca. Nosotros tenemos un océano de por medio", ha dicho Trump, que ha acusado a los países europeos de seguir comprando petróleo y gas a Rusia "mientras luchan" del lado de Ucrania. "Fue muy vergonzoso para ellos cuando lo descubrí", ha añadido, en presencia de los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, respectivamente.

"Tienen que dejar inmediatamente de comprar energía a Rusia. De lo contrario, vamos a malgastar todos el tiempo". Trump ha anunciado que hablará del tema este mismo martes con "todos los países europeos" reunidos en Nueva York.

LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES DE LA DROGA

A lo largo del discurso, Trump ha repasado algunas amenazas para la seguridad mundial o la de Estados Unidos, dentro de las cuales ha incluido el tráfico de drogas y, en particular, los "grandes cargamentos" que estarían partiendo desde Venezuela.

El presidente ha enmarcado dentro de esta ofensiva la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas y la utilización del "poder supremo de Estados Unidos" para "destruir" a traficantes y terroristas, en alusión a los bombardeos sobre varias lanchas que supuestamente transportaban droga.

En un mensaje a las redes "lideradas por Nicolás Maduro" y a cualquier otra banda que quiera introducir sustancias ilegales en Estados Unidos, ha sentenciado: "Apagaremos vuestra existencia".

LA "EDAD DORADA" DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos, a ojos de Trump, ha pasado de ser "el hazmerreír del mundo" a ser un país "respetado", como habría quedado de manifiesto en la última cumbre de líderes de la OTAN. "Todos los países accedieron a petición mía a elevar del 2 al 5 por ciento el gasto en defensa", ha señalado.

Trump considera que Estados Unidos está viviendo su particular "edad dorada", después de cuatro años de "debilidad" y "calamidad económica" con la Administración de Joe Biden y ha citado entre los sectores a explotar el de la energía, bajo la premisa de que hay que alejarse de las "falsamente llamadas renovables", que "no funcionan" y "son demasiado caras".

También ha reivindicado el control de la inmigración, con un "mensaje muy simple": "Si vienes ilegalmente a Estados Unidos, vas a ir a la cárcel o volver por dónde has venido o incluso más lejos". Unas políticas que ha invitado a otros países a replicar, con mensajes específicos hacia Europa, por la que ha dicho estar incluso "preocupado".

"Europa está en graves problemas. Están sufriendo una invasión de una fuerza de inmigrantes ilegales como nunca antes", ha dicho Trump, que a lo largo de su alocución ha reiterado sus teorías que vinculan la inmigración con la delincuencia.

Trump también ha responsabilizado a la ONU de esta "crisis de inmigración descontrolada", el "mejor ejemplo" en su opinión de que Naciones Unidas "no resuelve problemas y a menudo crea otros nuevos". De hecho, en varios momentos ha utilizado problemas técnicos con una escalera mecánica y el 'teleprompter' del discurso como ejemplo de que hay cosas que "arreglar".

Por otro lado, ha anunciado que promoverá una nuevo método de verificación internacional para contener las amenazas derivadas de las armas biológicas, un sistema basado en la Inteligencia Artificial y "en el que todo el mundo pueda confiar".

Según él, "muchos países desarrollan investigaciones extremadamente peligrosas", algo "increíblemente peligroso" que ha vinculado con la pandemia de COVID-19, agitando de nuevo la teoría del origen del laboratorio y de que el virus derivó de "experimentos imprudentes"