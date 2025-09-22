Trump firma un acuerdo para suministrar 300 locomotoras de Wabtec a Kazajistán por 3.561 millones de euros

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado la firma de un acuerdo mediante el cual la empresa estadounidense Wabtec Corporation suministrará 300 locomotoras a Kazajistán por 4.200 millones de dólares (3.561 millones de euros), según informó el organismo en un comunicado.

En concreto, el pedido proporcionará a la empresa Kazajistán Temir Zholy 300 locomotoras de transporte pesado de la serie evolution Series ES44Aci durante la próxima década, además de generar más de 11.000 empleos en Estados Unidos para la construcción del material rodante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha aprovechado para calificar como "la mayor compra de material ferroviario de la historia" este acuerdo en su red social, Truth Social.

"Han firmado la mayor compra de material ferroviario de la historia, 4.000 millones de dólares en locomotoras y material ferroviario de Estados Unidos. Necesitamos apoyar a nuestra industria ferroviaria estadounidense, que ha sido atacada por falsos ecologistas durante años. Felicitaciones al Presidente [Kasim-Yomart] Tokayev por su gran compra. Este país, y el mundo, se construyeron sobre la base de ferrocarriles fiables y hermosos. Ahora volverán, ¡RÁPIDO!", escribió en su cuenta.

Las acciones de Wabtec se han disparado por encima del 6% hasta los 200 dólares por acción justo después de conocerse la adquisición de las locomotoras por parte de la empresa kazaja.