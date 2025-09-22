Agencias

Heridos dos civiles y siete policías en Lima durante el segundo día de protestas contra el Gobierno de Boluarte

Por Newsroom Infobae

Al menos dos civiles y siete agentes de Policía de Perú han resultado heridos durante las manifestaciones de este domingo en el centro de la capital peruana, Lima, en el segundo día de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que se ha saldado con tres detenidos.

"Hasta el momento, siete efectivos policiales y dos civiles han resultado heridos durante las manifestaciones realizadas hoy en el centro de Lima", ha anunciado la Policía nacional en su cuenta de la red social X, en una publicación acompañada de un vídeo donde se observan violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos manifestantes.

En el mismo mensaje, el cuerpo policial ha informado de la detención de tres personas por "alteración del orden público" y ha hecho un llamamiento a la población para que las marchas sean "pacíficas y sin violencia".

Se han llegado a registrar enfrentamientos dentro de centros comerciales, obligando a algunos locales a cerrar sus puertas y causando pánico entre las personas que se encontraban en su interior, según se ve en vídeos difundidos en redes sociales y recogidos por la prensa local.

Estos incidentes han tenido lugar cuando los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a una protesta frente al Palacio de Justicia, lo que provocó que los manifestantes ingresaran a un centro comercial seguidos por los agentes, de acuerdo a las informaciones de la emisora RPP.

Se trata de la segunda jornada de protestas en repulsa por medidas como la reforma del sistema de pensiones, pero también para reclamar justicia por las muertes en las protestas sociales que estallaron en 2022 o plasmar su preocupación por la actual ola de violencia, entre otras demandas.

