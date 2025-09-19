Raquel Bollo aclara si Kiko Rivera ha pedido a su entorno que no hablen de su separación de Irene Rosales

Amiga de Kiko Rivera e Irene Rosales, y uno de los apoyos públicos del hijo de Isabel Pantoja tras su inesperada separación de la madre de sus hijas, Raquel Bollo ha aclarado qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que el Dj habría dado a su entorno más cercano la consigna de que no hablen con nadie sobre su ruptura para evitar que se filtren a la prensa datos sobre su nueva vida, la casa que se ha comprado -un chalet con piscina valorado en 500.000 euros en una de las mejores zonas de Sevilla-, o la firma de su divorcio mientras se especula con que estaría intentando reconquistar a la influencer.

"Yo no he recibido ninguna consigna y te puedo asegurar que, no sé cómo, pero te puedo asegurar que al final siempre me he enterado de más cosas en el propio trabajo" (que por el propio Kiko) ha revelado en la gala de los Premios Escaparate que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla este jueves.

Como ha expresado, "hay cosas que evidentemente sé pero que se quedan en la privacidad porque ese tema al final es de ellos. Una vez que el tema sale pues oye, hay cosas que dentro de lo que de lo que tú sepas y hasta donde puedas hay cosas que hay que decir. Y si no es así pues se dice".

De ahí que haya preferido no ser ella quien confirme que Kiko ha esperado a separarse de Irene para comprarse un chalet de medio millón de euros: "Pues ya te has respondido tú mismo. ¿Tú te crees que esto puede ser así? Es que es algo que te digo, mira hay una amiga mía que dice, 'hagas lo que hagas, ponte bragas'. Pues esa es la película. Hagan lo que hagan, hablan".

"Si la has comprado, porque la has comprado, la tienes que haber comprado antes. Si la compras antes, que cómo compras antes y tienes que pagar no sé cuánto al final. Quién es nadie para mandar en la vida de nadie. O sea yo es que alucino. Ninguno somos jueces de su vida como para decir tenía que haber hecho esto" ha sentenciado, asegurando que no todo lo que se dice en televisión es cierto.

Continuando con la familia Pantoja, Raquel también ha salido al paso de las informaciones sobre la ruina de Isabel Pantoja, que se habría visto obligada a regresar a Cantora por su complicada situación económica al deber un millón de euros a Hacienda: "La ruina es muy relativa, y creo que es un insulto a la sociedad decir que una persona que tiene una finca, que tiene una casa, que tiene no sé qué, que está en la ruina".

"A veces los artistas, como yo digo, tienen falta de liquidez, tienen falta de cash, como me imagino que muchísima gente, ¿no? Artistas, toreros, profesionales del deporte, incluso futbolistas, empresarios... Pero decir que tiene una ruina, para mí una ruina es el pobre que no sabe cómo va a llegar a finales de mes, que no tiene para comer y no tiene para comprarle un cartón de leche a su hijo. Pero decir que una persona que tiene propiedades que está en la ruina, pues mira, las propiedades están para que te salven, porque al final son frutos de tu vida y de tu trabajo, pues ya está. Si se tienen que vender, se vende" ha zanjado rotunda, dejando claro que la tonadillera no está en bancarrota.

"A Isabel Pantoja la ponen absolutamente de todo, pero la verdad de Isabel Pantoja es que sólo la sabe ella y algunos allegados. Todo el mundo sabe, parece que todo el mundo vive en su casa, pero sin embargo yo el comentario que siempre escucho es que está sola. Pues si está sola, ¿cómo sabéis todo? ¿qué hablan las paredes, habla ella misma, habla Agustín? O sea, no tiene sentido nada" ha añadido indignada, defendiendo a la cantante de los que dicen que nunca le ha gustado trabajar: "¿Cuántos años lleva de carrera? Para no haberle gustado trabajar, creo que la carrera no ha sido pequeña. Cincuenta y tantos años, ¿cómo podemos decir que no le gusta trabajar? ¿Quién ha mantenido a su gente? ¿Quién ha mantenido a todos los suyos?".

"¿Tú sabes lo que yo pienso? Que Isabel Pantoja funciona mucho. Funciona mucho en datos y ese es el tema de no dejar de hablar de ella. Y pues bueno, ha tenido la mala suerte que si encima se habla mal, funciona más. Funciona más, porque hay un refrán que dice 'que hablen de ti aunque sea mal', señal de que sí" sentencia, siempre leal a la artista aunque hace años que no tienen relación.