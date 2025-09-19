Agencias

Portugal anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Portugal ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá.

"La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel de la próxima semana", ha informado este viernes el Ministerio de Exteriores portugués en un breve comunicado.

El titular de Exteriores, Paulo Rangel, ya adelantó durante su visita a Reino Unido el lunes, donde se reunió con su par británica, Yvette Cooper, que no veía obstáculo alguno al reconocimiento y que se reuniría con el primer ministro, Luís Montenegro, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de confirmar la decisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ONU cifra en 40.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave en 48 horas

Según portavoces de Naciones Unidas, miles de personas han abandonado el norte debido al avance militar, mientras la organización advierte sobre dificultades extremas, cuestionando la voluntariedad en los éxodos y subraya la obligación de proteger a civiles en conflicto armado

La ONU cifra en 40.000

Muere un trabajador humanitario de MSF tras un ataque israelí en Gaza

Husein Alnayar falleció a raíz de heridas sufridas durante un bombardeo, denunció Médicos Sin Fronteras, que expresó su consternación y renovó el pedido de alto el fuego para proteger a civiles en la Franja

Muere un trabajador humanitario de

Trump recibirá a Erdogan el próximo jueves en la Casa Blanca

Trump recibirá a Erdogan el

Tebas asegura que no se van a prohibir las banderas palestinas

Tebas asegura que no se

Trasladan de Siria a Irak a cerca de 50 franceses sospechosos de pertenecer a Estado Islámico

Trasladan de Siria a Irak