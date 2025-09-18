Transforma y rejuvenece tu mirada en 30 segundos con el nuevo Total Eye Lift de Clarins

La mirada es una de nuestras señas de identidad, y la zona de expresión que lo revela todo, tanto los momentos de felicidad como los de cansancio. También lo implacable que es el paso del tiempo, ya que las arrugas, las patas de gallo, y las marcas de expresión son especialmente visibles en el contorno de ojos, por lo que es fundamental dedicar una atención y un cuidado específico a esta parte del rostro en nuestro día a día.

Buscando preservar el resplandor y la juventud de esa zona, Clarins lanza su nuevo Total Eye Lift, compuesto con una fórmula todopoderosa (Tecnología Retinol-Like) con tres efectos que trata las ojeras, las arrugas, las líneas de expresión y las bolsas, y transforma la mirada ¡en tan solo 30 segundos!:

1. Efecto lifting. La mirada está más abierta y expresiva, parece más joven y está absolutamente relajada.

2. Alisa. Las líneas de expresión que apagan la mirada son menos visibles al instante. Y la piel del contorno de ojos está más lisa en 3 horas

3. Reduce visiblemente las arrugas. Piel redensificada a los 30 días.

LA PROEZA Y LA PROMESA DE CLARINS, TRANSFORMAR TU MIRADA EN SOLO 30 SEGUNDOS

¿Qué podemos hacer en 30 segundos? Lo cierto es que más allá de encender el ordenador, mandar un whats app o hacernos un café, cualquier tarea por sencilla que resulte nos lleva bastante más tiempo. Pero esos 30 segundos son suficientes para un efecto lifting, la proeza y la promesa del nuevo Total Eye Lift.

Los Laboratorios Clarins innovan permanentemente a través de sus descubrimientos científicos y vegetales para aportar una solución a medida a las diferentes zonas del cuerpo y del rostro. Y en este caso, para tratar la piel delicada y frágil del contorno de ojos -más vulnerable porque contiene menos colágeno con un grosor de tan solo 0,5 milímetros- en el corazón de su fórmula innovadora y high-tech se encuentra el potente extracto de harungana bío retinol-like (equivalente al retinol y con los mismos efectos, pero de origen vegetal. Y apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles), asociado a un nuevo extracto activado de jania roja y a un tetrapéptido antiedad para un efecto rejuvenecedor total.

Entre la selección de activos del nuevo Total Eye Lift destacan, además, la cafeína vegetal, que ayuda a reducir y disminuir las bolsas día tras día; la escina de castaña de Indias, que mejora la apariencia de las ojeras; la manteca de karité, que aporta un plus de nutrición al contorno de ojor; y los extractos de marrubio blanco bío y de furcellaria que ayudan a proteger la delicada piel de la zona de los efectos nocivos de la contaminación.

Además, su textura pro-tightening matrix tonificante combina efecto lifting inmediato y alta sensorialidad, ofreciendo el confort necesario para el contorno de los ojos sin dejar una una capa de grasa, combinándolo con propiedades de firmeza que alisan las líneas de expresión y las arrugas desde el momento de su aplicación.

El resultado: el 82% de las mujeres encuentran que los signos de fatiga se reducen. El 80% constatan que su piel está más firme. Y el 95% que el contorno de los ojos está hidratado inmediatamente.

UN INDISPENSABLE RECARGABLE

Comprometidos con el medio ambiente y decididos a limitar el impacto ecológico de sus productos, Laboratorios Clarins apuesta por cero desperdicio para un impacto medioambiental limitado. Por eso, en la misma línea que sus tratamientos más icónicos, el nuevo Total Eye Lift está dotado de un frasco recargable de aluminio airless. Gracias a su sistema 'push & pull', la recarga es intuitiva y rápida: en 1 solo clic, el frasco está lleno de nuevo y el tratamiento preparado para su aplicación.

Desde la primera recarga, el frasco permite reducir la huella medioambiental un 73% en comparación con la compra de un frasco recargable completo. Además, también supone un ahorro de un 50% de metal, un 33% de plástico, y un 29% de cartón.

EL SECRETO DE UNA FACIALISTA PARA UNA MIRADA MÁS ABIERTA

Para optimizar el efecto lifting instantáneo de Total Eye Lift, Clarins se asocia con la conocida facialista Marie Depoulain, que nos revela su secreto para una mirada más abierta gracias a un sencillo, rápido y eficaz gesto para hacer en casa:

Colocar los dedos índice y corazón en las esquinas internas del ojo bajo las cejas. Después deslizar los índices sobre los párpados superiores hacia las sienes. Por último, el dedo corazón siguiendo los párpados interiores hasta las sienes.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO TOTAL EYE LIFT DE CLARINS EN UN EVENTO ÚNICO EN MADRID

El pasado viernes 12 de septiembre, la Galería de Arte Mados, situada en el emblemático barrio de Justicia en Madrid, acogió la presentación del nuevo Total Eye Lift de Clarins. Un evento, planteado como una exposición interactiva, que reunió a prensa, influencers y maquilladores, bajo el "dress code" un toque de rojo, guiño a este nuevo tratamiento de contorno de ojos.

Entre los anfitriones destacaron Amaia Marquinez, Directora General de Clarins en España, Beatriz Lopez Shummer, "Marketing Manager", Montse Lopez, "Media Manager" y Sandra Sancho "Head of E-Business and digital".

Tras una cálida bienvenida protagonizada por un original photocall decorado con imágenes del producto y de bellas miradas -en el que los invitados podían hacerse una foto para el recuerdo-, se accedía a la sala de descubrimiento ciencia y naturaleza, donde Isabelle Picou y Álvaro Meijide, del departamento de Relaciones públicas de la marca de belleza, explicaron la formulación del tratamiento y su innovador sistema de recarga.

La experiencia continuaba en una sala de cine, donde se proyectaba el concepto global del producto y su exclusivo método de aplicación. Posteriormente, María José Rioja, del departamento de formación, ofreció una demostración práctica en la que los asistentes pudieron comprobar la textura y el efecto "lifting" en solo 30 segundos, cronómetro y espejo en mano.

Para cerrar el recorrido, los invitados pasaban a una sala gourmet, donde podían degustar agua de flor de hibisco y otras "delicatessen", mientras en las paredes se mostraban los valores de la marca: Respeto, Audacia, Innovación, Escucha, Transparencia, Biodiversidad y Pasión.

Finalmente, tras una experiencia inmersiva de una o dos horas, cada invitado se despedía con un obsequio exclusivo: el nuevo "Total Eye Lift" junto con su recarga, presentado en una elegante bolsa roja Clarins.