Mineros asalariados marchan en contra de tomas ilegales de yacimientos en Bolivia

La Paz, 18 sep (EFE).- Cientos de mineros asalariados protestaron este jueves en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia que frene las tomas ilegales de yacimientos en algunas regiones y detenga el trabajo de empresas sin autorización que causan daño ambiental.

Los mineros afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se reunieron en El Alto y descendieron a pie hasta la ciudad vecina de La Paz.

"Nuevamente los mineros asalariados salimos a hacer escuchar nuestras necesidades, pidiendo un alto a los avasallamientos (invasiones), a los jukeos (robo de mineral) y a la minería ilegal, pedimos el respeto a las áreas de trabajo que nosotros tenemos", dijo el secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye.

El dirigente minero explicó que tiene información de que varios yacimientos mineros que fueron tomados de manera ilegal por "algunas cooperativas" mineras en Potosí, Oruro y La Paz.

"El Gobierno y las autoridades no hacen nada, son cómplices de esto que está afectando a la minería y a la población boliviana", manifestó Paye mientras participaba en la caminata.

Los mineros activaron petardos y algunos bloques de dinamita, mientras recorrían el centro de la ciudad que se colapsó en las principales avenidas, finalmente la marcha se asentó al frente del Ministerio de Minería a la espera de una reunión con el titular, Alejandro Santos Laura.

Los manifestantes realizaron un mitin afuera del ministerio para exigir al Gobierno de Luis Arce "que haga cumplir la Constitución y las leyes" sobre el trabajo minero.

"Si nos encontramos en las calles es por culpa del Gobierno, el sector asalariado cumple con todas las leyes y las normativas que exige la Constitución, pero los gobernantes no están haciendo respetar", dijo el dirigente Edwin Peredo, delante a los mineros.

Peredo señaló que su sector también está en contra de la empresas ilegales que operan en algunas regiones, lo que provoca "daño al medio ambiente".

"Cuando no se respeta la Constitución, la revolución es un derecho del pueblo boliviano, y es nuestro derecho exigir el respeto a la ley minera y la ley que va en contra de los avasallamientos y también en contra del robo de minerales", añadió el dirigente minero.

Más tarde, los líderes recibieron una invitación del Ministerio de Minería para dialogar sobre las demandas de los mineros.

Hace varias semanas se presentaron conflictos en algunos yacimientos como Andacaba, Reserva Tres Amigos, Porco, en la región andina de Potosí; y en las minas de Colquiri, y Caracoles, en La Paz.

Los mineros denunciaron que grupos identificados como cooperativistas y otros pobladores intentaron tomar las concesiones mineras donde trabajan los asalariados.

Por otro lado, en el municipio de Viacha, en La Paz, se establecieron al menos 23 empresas, la mayoría extranjeras, que trabajan en la minería sin tener autorizaciones de las autoridades, lo que representa un peligro para la salud de los habitantes y para el medio ambiente, según denuncias de los pobladores.

En Bolivia el trabajo minero se divide entre el sector administrado por el Estado, el empresarial privado y el cooperativista, compuesto por asociaciones autónomas de afiliados sin una dependencia patronal dedicados a la explotación de minerales.