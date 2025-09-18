Agencias

Mar Flores reacciona al posado de Terelu Campos con Carlo Costanzia padre

Mar Flores, presente en un evento de moda en Madrid, evitó pronunciarse sobre la controversia generada por la aparición de Terelu Campos con Carlo Costanzia padre y optó por remarcar su dedicación profesional y distanciarse de disputas personales

Por Newsroom Infobae

Durante la presentación de 'DecoMasters', programa en el que participa junto a su hijo, Mar Flores destacó el esfuerzo y el trabajo que implica su nueva faceta televisiva, señalando las limitaciones presupuestarias y la intención de acercar la decoración al público general. Según informó el medio informativo, Flores subrayó que “es un trabajo muy duro, no es solo decorar, trabajamos con un presupuesto muy pequeñito, mostramos una decoración al alcance de todos los bolsillos y es un súper programa”. Esta declaración se produjo en el marco del desfile de Carolina Herrera en Madrid, evento que marcó la reaparición pública de la modelo tras la controversia en torno a Terelu Campos y Carlo Costanzia padre.

El medio detalló que el reciente posado de Terelu Campos junto al empresario Carlo Costanzia durante la fiesta por el 60º cumpleaños de esta última generó críticas y cuestionamientos en espacios mediáticos y redes sociales. Esta aparición pública fue interpretada por parte de la audiencia como un posicionamiento a favor de Costanzia y, en consecuencia, como un aparente distanciamiento respecto a Mar Flores, especialmente después de hacerse públicas las memorias de la modelo.

Cuando los medios la interrogaron sobre el alcance de la polémica y sobre comentarios acerca de su relación familiar, Flores evitó referirse a disputas personales y prefirió concentrarse en aspectos laborales y proyectos personales, según consignó el medio. Al consultarle por esos temas, respondió: “No estoy pendiente de lo que se nombra, estoy encantada de hacer el programa con mi hijo, estamos muy contentos e hicimos dos muy buenas jornadas trabajando y no le voy a dedicar tiempo a esas cosas”.

Durante su intervención, la modelo esquivó preguntas relacionadas con el posado familiar entre Terelu Campos y Carlo Costanzia padre y manifestó desconocimiento sobre el evento, resaltando la intensidad de su jornada profesional: “No sé de qué me estás hablando, he estado doce o catorce horas trabajando... y no tengo nada que ver con las polémicas”, según publicó el medio. Incluso, al mencionarle los términos ‘cumpleaños’ y ‘Terelu Campos’, respondió: “No sé de qué cumpleaños me hablas”.

El medio reportó que Flores optó por distanciarse de la controversia generada y mantener el foco en su labor televisiva y sus proyectos recientes, mostrándose ajena tanto a las disputas personales desatadas tras la publicación de sus memorias como a los posicionamientos públicos de otras figuras del entretenimiento. La modelo no hizo referencia alguna a las críticas expresadas en torno a la postura de Terelu Campos ni a los comentarios surgidos sobre su vida privada.

En la cobertura, el medio citó las reacciones en redes sociales y entre colaboradores televisivos, donde se destacó la sorpresa ante la participación pública de Terelu Campos junto a Carlo Costanzia padre, especialmente después del reciente lanzamiento del libro de memorias de Mar Flores. La presencia de Flores en el desfile de Carolina Herrera sirvió entonces como plataforma para reafirmar su dedicación profesional y marcar distancia frente a los temas personales que han circulado en el entorno mediático.

Con estas declaraciones y actitudes, según reportó el medio, Mar Flores busca desmarcarse del debate público sobre su relación con otros personajes públicos y centrarse en las actividades que comparte con su hijo en su nuevo proyecto televisivo.

