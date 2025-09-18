El comediante Guillermo Rodríguez es afectado por la cancelación del show de Jimmy Kimmel

Los Ángeles, 18 sep (EFE).- La cancelación del popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado la semana pasada, también ha dejado sin trabajo al comediante mexicano Guillermo Rodríguez, que hacía parte del show.

Rodríguez, de 54 años y oriundo de Zacatecas (México), llevaba dos décadas interpretando personajes hispanos inmigrantes con un inglés básico en el programa, donde fue ganando un espacio importante al aire.

A través de los años, la frescura de los personajes del comediante mexicano lograron cautivar a entrevistados como Kim Kardashian.

Rodríguez también asumió desde 2011 la posición oficial de entrevistador del programa en las alfombras rojas.

Antes de hacer parte del show, el mexicano trabajaba como guardia de seguridad para los estudios y tenía al menos un empleo más.

Rodríguez fue descubierto durmiendo en el coche de uno de los productores en horas no laborales, pero en vez de ser despedido fue incorporado al programa, convirtiéndose en un acompañante inseparable de Kimmel.

ABC anunció este miércoles que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa emitido desde 2003.

El anuncio se sumó al de Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas y que informó que no emitirá el programa debido a los mencionados comentarios.

Kimmel, nacido el 13 de noviembre de 1967 en Nueva York, conduce 'Jimmy Kimmel Live!' en ABC desde 2003, un programa nocturno que regularmente lidera en audiencia entre los shows de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y 'sketches'. EFE