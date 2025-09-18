EEUU prohíbe la entrada en el país de empresarios de India supuestamente vinculados al tráfico de fentanilo

Las autoridades de Estados Unidos han revocado este jueves los visados de varios empresarios de India por estar presuntamente vinculados al tráfico de componentes relacionados con el fentanilo.

Así lo ha confirmado la Embajada estadounidense en Nueva Delhi, que ha hecho referencia a algunos componentes químicos utilizados para la fabricación del estupefaciente, que provoca miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Aunque la legación diplomática no ha dado detalles sobre los individuos afectados por la medida, sí ha señalado que se trata de ciudadanos de dicho país, según informaciones de la cadena India TV.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en imponer una dura política para frenar el tráfico y consumo de fentanilo en el país norteamericano. No es la primera vez que el mandatario adopta medidas de este tipo contra países como India, China, México o Canadá, a los que acusa de "facilitar el flujo" de este estupefaciente hacia el territorio.

Esta misma semana, Trump indicó que India es uno de los mayores productores de drogas ilegales del mundo.