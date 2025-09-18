Cortadas todas las líneas de Internet y telefonía móvil por los ataques de Israel sobre Gaza

Cerca de 800.000 personas permanecen completamente incomunicadas en la ciudad de Gaza, según estimaciones de organizaciones humanitarias frente a un apagón total de internet y telefonía móvil generado tras la intensificación de la ofensiva israelí. El medio Centro de Información de Palestina reportó que habitantes del enclave denuncian sentirse aislados y sin acceso a datos sobre la situación a muy poca distancia de sus ubicaciones, bajo el temor creciente a causa de los ataques y la falta de posibilidades para pedir ayuda o recibir novedades.

De acuerdo con la información recogida por Centro de Información de Palestina y citada por diversos medios internacionales, las comunicaciones se interrumpieron la jornada del jueves en toda la Franja de Gaza en el contexto del avance de los carros de combate israelíes y las operaciones lanzadas contra el enclave. El corte de los servicios de internet y telefonía móvil siguió al anuncio previo de interrupciones localizadas en la ciudad de Gaza el día anterior por parte de las autoridades palestinas. Según reportó el mismo medio, la previsión apunta a una extensión de la operación militar hacia toda la Franja, lo que incrementa la preocupación por la seguridad y la posibilidad de recibir asistencia.

El apagón de las comunicaciones coincide con la intensificación de las acciones del Ejército israelí, que ha causado más de 65.150 muertes desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza, según datos del subtítulo y los informes proporcionados. Residentes citados por el Centro de Información de Palestina relataron que la situación los deja "gritando en el vacío" ante la imposibilidad de establecer contacto por teléfono o por internet, circunstancias que dificultan no solo la coordinación de auxilio sino también el acceso a información crítica sobre el entorno inmediato.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado que el aislamiento de cientos de miles de palestinos en la ciudad de Gaza representa un grave problema de acceso a información, protección y asistencia humanitaria. Estas entidades sostienen que la interrupción deliberada o colateral de las comunicaciones restringe los recursos y la capacidad de la población para reaccionar ante las amenazas directas a su integridad o recibir noticias sobre familiares y comunidades cercanas. El aislamiento también complica la labor de monitoreo de la situación sobre el terreno por parte de organismos internacionales y medios de comunicación, que dependen de estas vías para documentar incidentes y verificar reportes de víctimas y desplazamientos.

El medio Centro de Información de Palestina detalló que la falta de comunicaciones agrava la incertidumbre y el temor entre la población, que no logra conocer con precisión los avances de los vehículos militares israelíes ni las zonas de la Franja afectadas por los bombardeos. La interrupción impacta especialmente en el noroeste de Gaza, hacia donde se dirigen los carros de combate en el marco de la operación. Testigos consultados coinciden en que la desconexión les impide tomar decisiones informadas respecto a posibles evacuaciones o búsqueda de resguardo.

El corte abrupto de los servicios de telefonía e internet fue reportado en paralelo al desplazamiento de tropas terrestres israelíes hacia la ciudad de Gaza, movimiento percibido como el preludio de una “toma” del área urbana principal del enclave palestino. Diversas fuentes citadas por Centro de Información de Palestina advirtieron que el corte de las comunicaciones ya se había registrado en otras zonas puntuales afectadas por operaciones militares previas, pero el apagón generalizado representa una situación sin precedentes en cuanto al alcance del aislamiento para la población civil.

Mientras continúan los enfrentamientos y ataques en la zona, la ausencia de canales de comunicación motiva llamados urgentes de grupos humanitarios para el restablecimiento inmediato de los servicios, con el propósito de asegurar la atención médica de emergencia y la notificación rápida de situaciones críticas. Los residentes que intentan establecer contacto telefónico o acceder a internet describen que los equipos y sistemas permanecen totalmente inoperables, y remarcan la frustración por no poder transmitir alertas de peligro ni recibir noticias de familiares y allegados.

Finalmente, según alerta el Centro de Información de Palestina, la desconexión masiva también obstaculiza la labor de recogida de datos y monitoreo internacional sobre violaciones a los derechos humanos y necesidades urgentes de la población, en un momento en que el avance militar en la Franja no permite prever el restablecimiento de la normalidad en las comunicaciones ni de la conectividad para la zona afectada.