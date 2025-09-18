Carmen Borrego revela en qué punto está la relación de José María Almoguera y Alejandra Rubio

Presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su hermana a pesar de los rumores de distanciamiento que surgieron este verano, Carmen Borrego no se ha perdido la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos. Tras saludarse cariñosamente y posar unidas y con su mejor sonrisa ante las cámaras, la colaboradora ha querido zanjar las especulaciones sobre cómo se llevan su hijo José María Almoguera y su sobrina Alejandra Rubio, aclarando en qué punto está su relación.

Y es que aunque los nietos de María Teresa Campos han evitado dejarse ver juntos en su reencuentro público en la celebración -a la que han acudido acompañados por sus respectivas parejas, Carlo Costanzia y María 'la jerezana'- y Alejandra se ha mostrado muy incómoda cuando le han preguntado por su primo, la tertuliana ha dejado claro que no hay ningún problema entre ellos.

"Se verá esta noche que no existe ninguna tensión. Son dos primos que se quieren mucho, tanto él a ella como ella a él. Muchas veces es más el ruido que la realidad, y me sorprende que se siga diciendo que no se llevan bien" ha afirmado rotunda, bromeando con que lo que tienen en común es que "son primos hermanos, tienen una familia estupenda y los dos tienen muy mala leche".

Tampoco hay ningún problema en su relación con Alejandra a pesar del cruce de dardos que se han lanzado en los últimos meses: "Yo a Alejandra la amo profundamente, Alejandra es mi niña pequeña" ha confesado Carmen, justificando lo sobrepasada que se ha visto a su sobrina ante las cámaras tras la publicación de las memorias de Mar Flores. "Hay momentos que es muy difícil. Y cuando eres parte y arte es más complicado, entonces es lógico que ella, hay veces que se agobie, me agobio yo, pues me imagino que ella también. Yo creo que ella lo hace bien, a mí me encanta lo libre que es y quiero que lo siga siendo" ha expresado.

Hablando de la biografía de la modelo, 'Mar en Calma', Borrego ha revelado que "me he comprado el libro. Lo tengo pero no lo he empezado a leer porque no he tenido tiempo, no tengo calma. No he tenido calma todavía, pero te da curiosidad", evitando pronunciarse sobre si cree que la presencia de Carlo Costanzia di Costigliole en el cumpleaños va a abrir una brecha entre Terelu y Mar: "No voy a hablar de ese tema porque creo que no me corresponde a mí, me voy a mantener al margen".

Por último, la hija de María Teresa Campos ha dejado entrever que no descarta escribir sus memorias. "El día que yo las escriba me tengo que ir a España. Pero oye, todavía soy muy joven, déjame que cumpla unos cuantos más que tengo todavía mucho que vivir" ha pedido entre risas.