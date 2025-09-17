Agencias

Marea Palestina alerta de una orden de retirar banderas en apoyo a Gaza en colegios y la Comunidad de Madrid lo niega

Por Newsroom Infobae

Guardar

Marea Palestina ha alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, pero ha recordado que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han insistido a Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso carga contra un Gobierno que usa "kale borroka para mantenerse en el poder" bajo "supuestas causas humanitarias"

Ayuso carga contra un Gobierno

DJI presenta su nuevo dron con cámara Mini 5 Pro: usa un sensor de una pulgada y cabe en la palma de la mano

DJI presenta su nuevo dron

La prima negativa de la OPA de BBVA sobre Sabadell se estrecha al 5,6%, su menor nivel en 11 semanas

La prima negativa de la

Igualdad recaba datos de la mujer asesinada en Cartagena, primera fallecida en la Región por violencia machista en 2025

Igualdad recaba datos de la

Jorge Lorenzo: "Valentino Rossi me ha ganado más duelos que Marc Márquez"

Jorge Lorenzo: "Valentino Rossi me