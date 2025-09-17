Agencias

Izertis emite 3 millones de euros en su séptima emisión de pagarés en el MARF

Por Newsroom Infobae

Guardar

La tecnológica Izertis ha cerrado la séptima emisión de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por 3 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las dos nuevas emisiones que cerró el pasado 15 de septiembre, una de 2,7 millones de euros y otra de 300.000 euros, tienen una fecha de vencimiento de un año y un interés anual del 3,75% y del 3,5%, en cada caso.

Izertis renovó a principios del año su programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones de euros y con una vigencia hasta el 2 de enero de 2026.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo carga contra Sánchez por usar Gaza como "cortina de humo": "Pactaría hasta con Netanyahu por seguir en el poder"

Feijóo carga contra Sánchez por

Francia condena la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza y dice que "no tiene lógica militar"

Francia condena la ofensiva de

El Ibex 35 abre con una subida del 0,2% y busca los 15.200 puntos, a la espera de la Fed

El Ibex 35 abre con

Rodríguez presenta hoy a agentes sociales el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que triplicará la inversión

Rodríguez presenta hoy a agentes

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 19,6% en el segundo trimestre

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas