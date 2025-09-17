España no irá a Eurovisión 2026 si participa Israel

Importante noticia de última hora que podría marcar un antes y un después en la histórica participación de España en el Festival de Eurovisión: El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta de su presidente, José Pablo López, de retirar a nuestro país de la próxima edición del eurofestival, que se celebrará en la primavera de 2026 en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen.

Así lo ha dado a conocer el ente público a través de un comunicado, explicando que la medida se ha tomado por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación -compuesto por 15 miembros de diferentes partidos políticos- con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Según ha precisado la cadena pública, la decisión del Consejo de Administración de RTVE "no altera los planes" respecto a la celebración del Benidorm Fest -preselección de España para Eurovisión-, "un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

La medida se ha adoptado en medio de la polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las manifestaciones propalestinas en Madrid y de la presión por parte de Sumar, Más Madrid o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que han reclamado la expulsión de Israel del certamen como consecuencia del "genocidio" que está perpetrando en Gaza y la retirada de España si se permite que concurse.

Con esta decisión, España se suma a otros que ya han confirmado que no participarán en Eurovisión si no se expulsa a Israel, y llega horas después de que la Comisión Independiente de Naciones Unidas haya definido de "genocidio" la ofensiva que está realizando el gobierno de Netanyahu en Gaza.

Por su parte, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del festival. "No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político", ha defendido Golan Yochpaz.