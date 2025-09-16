Meliá suma un hotel en Salta y refuerza su presencia en Argentina

Meliá Hotels International, una de las hoteleras españolas líderes, ha firmado la incorporación de un nuevo hotel en Salta, Argentina. Con esta operación, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento en América Latina, sumando un quinto establecimiento a su portfolio en el país.

Con esta nueva apertura, Meliá suma cinco hoteles operativos en Argentina, a los que se añaden otros cuatro proyectos en proceso de apertura, consolidando su compromiso con el desarrollo del turismo sostenible en la región.

El actual Hotel Alejandro I, un establecimiento emblemático de la ciudad, pasará a formar parte de la marca Affiliated by Meliá a partir de octubre de 2025. Ubicado en el centro de Salta, a escasos metros de la Plaza 9 de Julio, el hotel cuenta con 167 habitaciones y una completa oferta de instalaciones que incluyen restaurante, bar, spa y espacios MICE (turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones).

La incorporación del hotel, que operará bajo un modelo de franquicia, subraya el interés de Meliá por destinos con un gran potencial turístico y cultural. Salta, conocida por su arquitectura colonial y su entorno natural, se ha consolidado como un punto clave en el noroeste de Argentina.

La buena conectividad del hotel, situado a solo 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, es un factor clave. Desde este aeropuerto, la ciudad está conectada con los principales destinos de Argentina y con ciudades internacionales como San Pablo, Lima, Asunción y, a partir de septiembre, Panamá.

"Argentina es un país con un enorme atractivo turístico y cultural, y Salta representa uno de sus destinos más auténticos y con mayor proyección", afirmó Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Escarrer añadió que la incorporación de un hotel con la reputación del Alejandro I permite a la compañía seguir creciendo con socios locales de confianza, ofreciendo a sus clientes "experiencias únicas en destinos con identidad propia".