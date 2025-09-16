ING abrirá una 'flagship' en Madrid con 1.800 metros cuadrados, la mayor oficina en España

El banco ING abrirá en el verano del año que viene una oficina 'flagship' en Madrid que contará con tres plantas y 1.800 metros cuadrados, donde darán servicio a todo tipo de clientes, según ha informado el banco en una nota de prensa.

La oficina, que será la más grande de ING en España, estará situada en Paseo de la Castellana, 2, en la plaza de Colón. Para ello, ha firmado un alquiler a largo plazo con Inbest GPF Socimi.

La futura sucursal, que abrirá en verano de 2026, contará con espacios modulares y una terraza. Dará servicio a clientes de banca particular, de empresas, pymes, banca privada y de banca de inversión.

Será la mayor oficina de ING en España y se está construyendo atendiendo a criterios sostenibles para reducir su huella de carbono. Los espacios no solo se dedicarán al negocio, sino que también permitirá celebrar eventos.