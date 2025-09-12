Agencias

El Banco Central de Brasil aprueba prohibir pagos a cuentas sospechosas de participación en fraudes

El Banco Central de Brasil ha aprobado una norma que exige a las instituciones autorizadas con cuentas a rechazar las transacciones de pago cuyos destinatarios sean cuentan con sospecha razonable de participación en fraude, según ha informado la institución en un comunicado.

La medida, que ha entrado en vigor de forma inmediata, aplica a aquellas transacciones realizadas con cualquier instrumento de pago y deberá ser adoptada por las entidades antes del 13 de octubre de este año.

Según se estipula en esta norma, las entidades deberán notificar al titular de la cuenta las medidas efectivas adoptadas en caso de sospecha de fraude y su posterior bloqueo.

La iniciativa está en línea con las acciones anunciadas el pasado viernes por el banco central de reforzar aún más los procesos y protocolos de seguridad del Sistema Financiero Nacional ante los últimos ciberataques sufridos por entidades del país, incluida esta institución.

