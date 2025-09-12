EEUU suspende el "diálogo estratégico" con Kosovo y culpa a Kurti de aumentar la inestabilidad con sus acciones

La Administración de Donald Trump ha anunciado este viernes que ha suspendido el "diálogo estratégico" con Kosovo, alegando que el Gobierno en funciones de Albin Kurti ha "incrementado" la "inestabilidad" con sus recientes acciones.

"Estados Unidos ha suspendido indefinidamente su diálogo estratégico planeado con Kosovo debido a preocupaciones acerca de acciones del Gobierno interino que han incrementado las tensiones y la inestabilidad, limitando la capacidad de EEUU para trabajar productivamente con Kosovo en prioridades conjuntas", ha indicado la Embajada estadounidense en Pristina.

A través de un breve comunicado publicado en su página web, ha sostenido que "lamentablemente, las recientes acciones y declaraciones" de Kurti "han obstaculizado el progreso alcanzado durante muchos años".

La legación diplomática ha remarcado que mantiene su "compromiso de promover los intereses comunes de Estados Unidos y la población kosovar". "Nuestra relación con Kosovo se basa en un objetivo común: fortalecer la paz y la estabilidad como base para la prosperidad económica mutua", ha declarado.

Así, ha subrayado que el diálogo estratégico tenía como objetivo fortalecer los lazos económicos y diplomáticos en beneficio de ambos. "Esperamos proseguir con estos esfuerzos en el futuro cuando sea apropiado. Sabemos que este es un objetivo prioritario para el pueblo de Kosovo", ha concluido.

Kosovo se encuentra en medio de una crisis política ocho meses después de las elecciones generales: sin un gobierno y una asamblea constituidos, y en plena campaña para los comicios locales. A principios de este mes, el Constitucional aprobó una medida temporal que prohíbe a los diputados tomar cualquier medida, incluida la formación del nuevo Ejecutivo, tras una queja del partido que representa a la minoría étnica serbia en la región.

Tras esta decisión, Kurti criticó la actuación del tribunal, al que calificó de "sombra política de la oposición" a su formación política, el gubernamental Autodeterminación, que ganó las elecciones en febrero. El Constitucional respondió que tales declaraciones eran imprudentes.