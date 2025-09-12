Amber Heard asegura que lleva "muy bien" ser madre de familia numerosa

El pasado mes de mayo Amber Heard daba a luz a sus mellizos en Estados Unidos y tras vivir unos meses de lo más intensos, la actriz se ha dejado ver de nuevo por Madrid retomando su día a día.

Tras su guerra judicial con Johnny Depp, la actriz decidió poner tierra de por medio y mudarse a España. En la capital ha encontrado la paz que tanto buscaba y ahora que es madre de familia numerosa solo piensa en el bienestar de los suyos por encima de todo lo demás.

En este contexto, la actriz se ha dejado ver ante las cámaras y al preguntarle por la experiencia de ser madre de una familia numerosa ha confesado que está yendo todo "muy bien".

Eso sí, haciendo gala de su discreción, ha querido guardar silencio cuando se le ha preguntado por su hija mayor, la que estaría encantada con la llegada de sus hermanos mellizos.