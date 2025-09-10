Agencias

Nieves Álvarez reaparece ante las cámaras tras conocerse su compromiso matrimonial con Bill Saad

Por Newsroom Infobae

¡Estamos de enhorabuena! Este miércoles hemos sabido gracias a la revista ¡HOLA! que Nieves Álvarez se casa. La top model madrileña le dará el "Sí, quiero" a Bill Saad -el empresario libanés con el que rehizo su vida sentimental en diciembre de 2021- el próximo 2026.

Esta tarde, la modelo se ha dejado ver feliz tras hacerse pública su decisión y ha asegurado ante los medios de comunicación que se encuentra "muy bien, muy contenta y muy feliz" y ha agradecido a la prensa las felicitaciones: "Muchas gracias porque sé que os alegráis de corazón, así que os lo agradezco".

Álvarez ha confesado que la petición fue "improvisada y bonita" además de perfecta: "Sí, sí, muy bonita" y también ha bromeado sobre los improvisados anillos de compromiso y los oficiales: "Pero esos son los más bonitos. El otro llegará y si no llega tampoco pasa nada".

Nieves ha comentado que sus seres queridos están "muy felices y muy contentos, todos, todos muy contentos... y sobre todo la felicidad de mis amigos, que están emocionados. Así que, gracias de verdad y feliz de compartirlo con vosotros".

Por último, la presentadora de televisión ha confesado que "no tengo todavía nada pensado" y ha reconocido que tendremos que esperar al 2026 para ver su 'Sí, quiero': "Sí, este año no me da tiempo. No soy tan rápida".

