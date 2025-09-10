Agencias

Metsola subraya el derecho de Polonia a defenderse tras el derribo de drones rusos en su espacio aéreo

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha subrayado este miércoles el "derecho a defenderse" de Polonia ante "cualquier ataque", después del derribo de varios aparatos no tripulados rusos que violaron su espacio aéreo.

"Seguimos evaluando lo sucedido, hemos visto las declaraciones del Gobierno Polaco y del primer ministro. Que nadie se equivoque, Polonia tiene todo el derecho a defenderse ante cualquier ataque", ha declarado al ser preguntado por este incidente a su llegada a la sesión plenaria que la Eurocámara celebra en Estrasburgo (Francia).

La conservadora maltesa ha afirmado que la Unión Europea "permanece unida", al tiempo que ha destacado que Polonia no es sólo un Estado miembro del bloque europeo sino también un miembro de la OTAN.

"Aquí no sólo entran en cuestión nuestras capacidades de defensa común y nuestra seguridad, sino también cuán preparados estamos para asegurarnos de que estamos listos para cualquier ataque", ha remachado.

La Eurocámara celebra este miércoles a primera hora el primer Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) desde el inicio de la segunda legislatura de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, un mandato que cumplirá un año el próximo diciembre y que la alemana deberá defender ante unos eurodiputados muy críticos con su gestión ante la ofensiva israelí contra Gaza o la opacidad de las negociaciones comerciales con Estados Unidos o Mercosur, entre otros.

