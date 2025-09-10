AMP. Sonia Bermúdez: "Me siento cómoda con la exigencia, sé el puesto que he cogido"

La nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, agradeció este miércoles "la confianza" para haber sido elegida en este puesto en sustitución de Montse Tomé y dejó claro que se siente "cómoda con la exigencia", que cuenta con "bagaje" y que sabe "los retos" que le esperan al frente del "mejor equipo del mundo", considerando que le resultará "positivo" haber jugado con varias de las internacionales.

"Me gustaría agradecer al presidente Rafael Louzán y a todo el equipo de trabajo que forman la federación y que lideran este proyecto la confianza depositada en mí para liderar este cargo y que podamos seguir trabajando juntos", señaló Bermúdez en su presentación oficial como nueva seleccionadora de la campeona del mundo hasta 2027, año del Mundial de Brasil.

La exfutbolista recordó que tuvo "la suerte de jugar una Eurocopa y un Mundial" y admitió que este era "uno de los días más importantes" de su carrera deportiva. "Y lo quiero disfrutar al máximo, sabiendo la exigencia y lo retos que tenemos por delante. Queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Liga de Naciones, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número uno en el ranking FIFA", añadió.

La nueva seleccionadora quiere "transmitir a las futbolistas muchísimo orgullo de vestir esta camiseta, de disfrutar del día a día y de cada competición, con la máxima exigencia, el máximo compromiso y sobre todo queriendo ser las mejores cada día", remarcó.

Bermúdez no escondió que tienen "retos superilusionantes". "Ahora en noviembre tenemos la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia y en diciembre ojalá una final, vamos a luchar por ello. Y luego a partir de enero tenemos la clasificación para el Mundial de Brasil en 2027. Lo vuelvo a decir, queremos la segunda estrella, la segunda Nations y seguir siendo las mejores", detalló.

"Y la exigencia es máxima porque aparte de vivirla como futbolista, me siento cómoda en la exigencia. Sé el puesto que he cogido, así que estamos más que preparados para empezar a competir siempre defendiendo la camiseta del equipo de todos y de todas", prosiguió la entrenadora madrileña, que no ve "mejor escenario" para empezar que con una semifinal ante Suecia.

"Estoy convencida de que cuando eres futbolista no te cansas de ganar, al revés, quieres seguir ganando. Estamos siguiendo a todas las futbolistas, estamos viéndolas todos los fines de semana y la verdad que estoy encantada de que sea con una semifinal, no hay mayor reto y mayor exigencia que nos vamos a marcar, que es ganar esa segunda Liga de Naciones", destacó la madrileña.

Sobre como fue su contratación, resaltó que estaba "motivada" ante este "privilegio" de dirigir a un equipo en el que buscan "la excelencia". "La nueva España siempre se puede mejorar. Creo que el fútbol y la vida evolucionan, venimos con muchísimas ganas de seguir mejorando. Sé que las jugadoras son muy competitivas y el 'staff' que tengo tiene unos perfiles espectaculares, con muchas fortalezas que se irán descubriendo con el día a día en el trabajo", declaró la seleccionadora.

"Llevo cuatro años formándome en las categorías inferiores para descubrir talentos. Me sentía preparada para cualquier reto y voy a intentar contestar con mucho trabajo, con muchos éxitos, que es lo que queremos", agregó la nueva seleccionadora que no ha hablado "recientemente" con Montse Tomé, a la que felicitó por su trabajo. "Sólo te puedo responder que las decisiones las toma la federación", puntualizó preguntada por la no continuidad de la asturiana pese a alcanzar la final de la Eurocopa de Suiza.

Bermúdez sabe que "se ha hablado mucho de la experiencia" que posee para dirigir a la campeona del mundo. "He jugado 20 años en la elite, he podido jugar una Eurocopa y un Mundial y en las mejores ligas de España y fuera también. Creo que eso te da un bagaje para sentarte aquí y poder asumir este cargo", subrayó al respecto.

Además, advirtió que cuando se retiró tuvo "opciones" de entrenar en Primera, Segunda y en el extranjero, pero que tomó "el camino" de las categorías inferiores de la RFEF que le han permitido tener "un bagaje ahora espectacular con las categorías inferiores". "Creo que es algo que me fortalece y que me da esa flexibilidad para conocer lo que viene. Creo que si unimos las dos cosas, me siento preparada y además siento la confianza de la RFEF", expresó.

"COMENZAMOS DE CERO, NO VOY A DESCUBRIR QUIÉN ES JENNI HERMOSO"

La exjugadora aseguró que ha "hablado" con varias de las internacionales, pero prefirió esperar a su primera lista para hablar de nombres propios como los de Mapi León o Jenni Hermoso. "Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda, la máxima goleadora histórica de la selección y ahora mismo está compitiendo en México. He compartido vestuario con ella, pero tendréis que esperar a la lista", zanjó.

"Comenzamos de cero. Yo también empiezo de cero y vamos a intentar traer a las mejores para poder ganar esa Liga de Naciones. Estoy continuamente trabajando para que podamos sacar el rendimiento, traer a las mejores y acertar con la lista", sentenció al respecto, al tiempo que celebró tener ahora "recursos diferentes" a los de su etapa como internacional de la que se mostró "francamente orgullosa". "Ahora la federación hace un esfuerzo espectacular para que no nos falte de nada", profundizó.

En este sentido, se toma "como algo positivo el haber compartido vestuario" y "conocer" a muchas de las internacionales más veteranas. "Considero que cada futbolista es de una manera, es diferente. Hay futbolistas que necesitan una cosa y hay futbolistas que necesitan otras y si ese camino ya lo tenemos bastante hecho, para mí es algo positivo. Les vamos a exigir el máximo porque queremos la excelencia", aseveró.

Sonia Bermúdez fue presentada junto a su equipo de trabajo que estará formado por Iraia Iturregui como segunda entrenadora, Carlos Sánchez, entrenador de porteros, Blanca Romero y Edu Caro, preparadores físicos, Edu Caro, Julen Itxaso, asistente analista, y Adrián Millán, analista.

"Están más que preparados para ayudarme, para tomar buenas decisiones y para sacar lo mejor de las futbolistas. Tenemos perfiles muy complementarios, muchas fortalezas. Estoy encantada de contar con todos ellos en este nuevo proyecto porque lo que buscamos es trabajar en equipo", aseguró.