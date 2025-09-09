Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela para fomentar la economía

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto adelantar la Navidad en el país caribeño en un renovado intento de fomentar la economía, una festividad que comenzará el próximo 1 de octubre, en vez del mes de diciembre.

Así lo ha anunciado en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde ha asegurado que "se aplicará la fórmula de otros años". "Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad", ha manifestado.

"Vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad", ha señalado el mandatario, que ha defendido que adelantar la Navidad es una forma de "defender el derecho a la felicidad" de la población y garantizar "espacios de unión ante las dificultades".

Maduro ha descrito este año como "bueno y bonito", un periodo en el que el país ha logrado "rehacerse y reconstruirse" a pesar de las crisis internas y los problemas a nivel internacional, unas palabras con las que ha hecho alusión al reciente aumento de la tensión con Estados Unidos.

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. Ya lo hizo en 2024 y en años anteriores. Generalmente, este periodo de tiempo es utilizado por el Gobierno para repartir paquetes de comida entre los barrios más humildes.