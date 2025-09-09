Agencias

Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela para fomentar la economía

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto adelantar la Navidad en el país caribeño en un renovado intento de fomentar la economía, una festividad que comenzará el próximo 1 de octubre, en vez del mes de diciembre.

Así lo ha anunciado en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde ha asegurado que "se aplicará la fórmula de otros años". "Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad", ha manifestado.

"Vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad", ha señalado el mandatario, que ha defendido que adelantar la Navidad es una forma de "defender el derecho a la felicidad" de la población y garantizar "espacios de unión ante las dificultades".

Maduro ha descrito este año como "bueno y bonito", un periodo en el que el país ha logrado "rehacerse y reconstruirse" a pesar de las crisis internas y los problemas a nivel internacional, unas palabras con las que ha hecho alusión al reciente aumento de la tensión con Estados Unidos.

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. Ya lo hizo en 2024 y en años anteriores. Generalmente, este periodo de tiempo es utilizado por el Gobierno para repartir paquetes de comida entre los barrios más humildes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Decretan prisión preventiva para el cuarto imputado por intentar asesinar al expresidente Zelaya

Decretan prisión preventiva para el

Experto de UIC Barcelona alerta de los riesgos de la IA en salud mental y pide mayor consciencia y regulación

Experto de UIC Barcelona alerta

VÍDEO: EEUU podrá enviar armas a Israel a través de las bases de Morón y Rota, pese al embargo anunciado por Sánchez

VÍDEO: EEUU podrá enviar armas

El banco brasileño Itaú despide a 1.000 empleados que teletrabajaban por bajo rendimiento

El banco brasileño Itaú despide

Jack Draper pone fin a su temporada 2025 por una lesión en el brazo

Jack Draper pone fin a