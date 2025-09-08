Las empresas argentinas se derrumban hasta un 17% en la preapertura de Wall Street tras las elecciones

Las principales compañías argentinas registran caídas que alcanzan el 17% en la preapertura de Wall Street tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado domingo.

Entre los mayores descensos de los ADR argentinos destacan los correspondientes a entidades bancarias. Así, Grupo Galicia retrocede un 17,73%, hasta los 32 dólares por acción, mientras que Banco Macro se sitúa en 58 dólares por título, tras caer un 12,58%, al tiempo que BBVA Argentina retrocede un 14,19%, hasta los 12 dólares por acción.

Otras firmas relevantes del país, como la petrolera estatal YPF, se deja un 16,25%, hasta los 25 dólares por acción. Vista Energy, por su parte, cae un 16,54%, hasta los 38 dólares por título, y Pampa Energía retrocede un 14,23%, hasta los 58 dólares.

Asimismo, Loma Negra registra una caída del 11,11%, hasta los 8 dólares, en la preapertura de Wall Street y Transportadora del Gas del Sur cede un 12,63% con 23 dólares por acción; y Telecom Argentina, un 7,98%, hasta los 7,8 dólares.

El partido La Libertad Avanza, del que procede el actual presidente argentino, Javier Milei, fue derrotado este domingo ante el peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Este partido, que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, además de a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa, consiguió un 47,07% de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se situó en el 33,82.