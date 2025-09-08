El CTA explicará "pública y semanalmente" las decisiones arbitrales más polémicas elegidas por un comité

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicará "pública y semanalmente las decisiones arbitrales más controvertidas" tomadas en el fútbol profesional cada jornada, "pero que tengan valor didáctico y formativo", según un comunicado.

"El CTA de la RFEF va a explicar pública y semanalmente las decisiones arbitrales más controvertidas tomadas en el fútbol profesional cada jornada, pero que tengan valor didáctico y formativo", expresó la federación en su página web.

La entidad calificó esta medida de "histórica" y explicó que persigue el objetivo final de "dotar al CTA de la mayor transparencia posible ayudando a la compresión de ciertas acciones por parte de jugadores, técnicos y aficionados".

Un Comité de Asesores externo al CTA formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera, junto al exfutbolista Fernando Morientes, serán los encargados de elegir las jugadas que el CTA explicará después de cada jornada de la LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F, según decidió el Comité de Entrenadores y LaLiga, en el caso del exjugador.

El Comité formado por estos cuatro miembros se reunirá semanalmente para la puesta en común, debate y selección final de las jugadas. Unas acciones que serán compartidas con la dirección del CTA y cada jueves, a través los canales oficiales de la RFEF, se emitirá un video con la explicación técnica de cada jugada.

"La creación de este Comité de Asesores responde a una demanda de la Comisión para la Reforma del Sistema Arbitral formada en marzo de 2025 y es fruto del proceso de reforma y trabajo que se está llevando a cabo desde el CTA con su nueva directiva y con base en los principios inspiradores de su actuación de transparencia, unificación de criterios y objetividad", concluyó el comunicado, que avanzó que las primeras jugadas explicadas por el CTA serán este jueves 11 de septiembre.