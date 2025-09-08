Álex Mumbrú no entrenará a Alemania en lo que queda de Eurobasket por sus molestias abdominales

El seleccionador de baloncesto de Alemania, el español Álex Mumbrú, no se encuentra totalmente recuperado de su afección abdominal y volverá a un segundo plano durante lo que resta de Eurobasket, y será su segundo entrenador, Alan Ibrahimagic, el que diriga al equipo, informa la Federación Alemana (DBB).

"En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo activamente desde la banda. Por lo tanto, Alan Ibrahimagic asumirá mi puesto como entrenador principal. Ayudaré desde el banquillo y seguiremos trabajando en estrecha colaboración como cuerpo técnico. El éxito del equipo es nuestra máxima prioridad", expresó el entrenador catalán en declaraciones facilitadas por la DBB.

De esta manera, será el serbio quien dirija al equipo en el partido de cuartos de final del Eurobasket contra la selección eslovena de Luka Doncic, en Riga (Letonia) este miércoles. El segundo entrenador de Mumbrú ya había dirigido al equipo durante la fase de grupos en la ciudad finlandesa de Tampere, donde obtuvo cinco victorias en cinco partidos.

Precisamente en Finlandia, Mumbrú sufrió un dolor abdominal agudo poco antes del inicio del torneo y fue trasladado al hospital de Tampere. Se trató de una situación de emergencia que requería tratamiento médico inmediato. Tras ser dado de alta, regresó al banquillo para el partido de octavos de final contra Portugal, pero compartió las tareas con Ibrahimagic. Su doble rol en el banquillo causó cierta inquietud, a pesar de que el equipo estaba contento con el regreso de Mumbrú y le dedicó la victoria.

El barcelonés asumió la dirección de la selección alemana el año pasado, tras los Juegos Olímpicos de París, en sustitución del canadiense Gordon Herbert, que comandó a Alemania hasta el título mundial en 2023. El Eurobasket es su primer torneo como seleccionador germano.

Una vez finalizado el torneo continental, el próximo partido oficial de Alemania será en noviembre, en la fase de clasificación para el Mundial. Se espera que entonces Mumbrú vuelva a tomar plenamente las riendas del equipo.