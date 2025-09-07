Agencias

Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Joroshie, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la toma de la localidad de Joroshie, en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania.

"Unidades del Grupo Militar Vostok han liberado la población de Joroshie, en la región de Dnipropetrovsk, como resultado de acciones ofensivas", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado oficial.

Por otra parte, Moscú ha informado de que el Grupo Militar Dniéper ha aislado la zona de la ribera oriental del río Dniéper en la región de Jersón. "El enemigo se mueve en grupos pequeños exclusivamente, incluso se podría decir en unidades aisladas. Tienen mucho miedo y actúan ocultándose", ha explicado un oficial de una unidad de drones rusa citada por la agencia de noticias rusa TASS.

Su unidad se encarga además de evitar "casi todos" los intentos de llevar munición y material a las posiciones ucranianas en torno al río, que se ha quedado como línea del frente natural entre las regiones controladas por Ucrania y las fuerzas rusas en el sur de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tamara, hermana de Michu, deja claro que no ha vuelto a hablar con los Ortega Cano

Tamara, hermana de Michu, deja

Carmen Borrego evita hablar de Rocío Flores

Carmen Borrego evita hablar de

La Fiscalía detecta casos de inicio de consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años

Infobae

El Ejército de México pone en marcha una gran operación de búsqueda para atajar las desapariciones en Puebla

El Ejército de México pone

BBVA no prevé modificar el dividendo extraordinario que Sabadell ha prometido por la venta de TSB

BBVA no prevé modificar el