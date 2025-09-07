Ousmane Dembélé estará al menos seis semanas de baja por lesión y Désiré Doué, cuatro

Los futbolistas franceses Ousmane Dembélé y Désiré Doué, ambos del Paris Saint-Germain, estarán respectivamente y por lo menos seis y cuatro semanas de baja, tras haberse lesionado ambos en un reciente partido de la selección de su país para la fase clasificatoria del Mundial de 2026.

Retirado del campo en el minuto 81 durante ese duelo del pasado viernes entre Ucrania y Francia, Dembélé "sufre una lesión severa en el isquiotibial derecho" y "se estima que será baja aproximadamente por seis semanas", según informó el PSG en su página web.

Igualmente afectado durante ese encuentro, donde fue sustituido en el 46' precisamente por Dembélé, Doué "sufre una lesión en el gemelo derecho y debería estar fuera de los terrenos de juego durante unas cuatro semanas", acorde a la misma nota de prensa del PSG.

En el caso de que apurasen sus respectivos periodos de recuperación, los dos atacantes del equipo parision se perderían el encuentro ante el FC Barcelona del próximo 1 de octubre, correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga en la Liga de Campeones.