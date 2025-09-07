Fundación ONCE creará un laboratorio de empleos tecnológicos para personas con discapacidad

Fundación ONCE pondrá en marcha en los próximos meses un laboratorio laboral con el objetivo de impulsar y analizar la demanda de empleos tecnológicos para personas con discapacidad.

Así lo ha anunciado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones (#Santander39), celebrado en la capital cántabra organizado por AMETIC.

Martínez Donoso ha destacado la necesidad de incorporar la base tecnológica y digital en la formación de las personas con discapacidad para "que puedan incorporarse a un mercado laboral que está en permanente transformación y en el que se requiere, cada vez más, una mayor capacitación en habilidades digitales".

Esta iniciativa, según ha explicado, tiene como base la experiencia que se ha llevado a cabo gracias al proyecto TándEM, impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en la que, a través de Inserta Innovación, forman a personas con discapacidad en campos como el reciclado de dispositivos tecnológicos y la impresión vertical, entre otros ámbitos.

"Hace tiempo pusimos en marcha el programa 'Por Talento Digital' a través del cual impartimos cursos de capacitación gratuitos para personas con discapacidad en toda España. Cursos que van desde el uso de herramientas digitales básicas hasta masters de Ciberseguridad o videojuegos, entre otros. Tan sólo el año pasado impartimos 339 cursos y se beneficiaron 2.356 personas con discapacidad", ha indicado.

El responsable de Fundación ONCE también ha hecho hincapié en el impulso de la tecnología en la accesibilidad y el diseño para todos, "elemento sin el que será imposible lograr que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral, y que permite acceder en igualdad de condiciones tanto a los entornos físicos como al propio conocimiento", según ha remarcado.

Esta apuesta por la accesibilidad ha permitido que la Comisión Europea elija a Fundación ONCE como entidad líder del Centro Europeo de Accesibilidad, AccessibleEU, para promover el conocimiento e impulsar la accesibilidad entre los países de la Unión Europea.

Además, desde el departamento de I+D+i de Fundación ONCE se está trabajando en el proyecto de robótica asistencial denominado 'AccessRobots', con el que se trata de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en entornos complejos como pueden ser aeropuertos y estaciones de tren. Donoso también ha destacado el proyecto 'Walkerpisa', un cruce de semáforos inteligente que reconoce al peatón y le ayuda a orientarse, avisándole cuando se sale de la zona peatonal o si viene un vehículo sin intención de parada.