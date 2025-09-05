TCL NXTPAPER 60 Ultra llega con una pantalla de luz natural y sin parpadeos

TCL ha anunciado el lanzamiento de TCL NXTPAPER 60 Ultra, que incorpora una pantalla de luz natural y sin parpadeos con la tecnología NXTPAPR 4.0 y una cámara con teleobjetivo periscópico de 50MP y sistema magnético para acoplar accesorios.

La firma tecnológica aboga por el cuidado de la vista y la desintoxicación digital con el nuevo XTPAPER 60 Ultra de la mano de su pantalla de gran tamaño, de 7,2 pulgadas, el modo Max Ink Inmersivo, y el conjunto de tecnologías de NXTPAPER 4.0, como ha mostrado en el marco de la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania).

NXTPAPER 4.0 es una solución que TCL ha desarrollado junto con TCL CSOT, centrada en la fabricación de paneles, que está equipada con siete tecnologías para el cuidado de los ojos: pantalla con luz natural, cero parpadeos, purificación de luz azul, visualización sin reflejos y antideslumbrante, protección ocular con poca luz, comodidad de pantalla circadiana y tecnología TruePaper Restoration.

Con esta solución, TCL no solo aborda las causas más comunes de la fatiga visual, sino que ofrece una solución completa y centrada en las personas, como ha destacado en su presentación. También incluye protección ocular certificada por SGS, por la que el dispositivo detecta automáticamente la luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla hasta solo 2 nits, más propicia para la noche.

TCL NXTPAPER 60 Ultra también mejora la mejor experiencia de lectura y escritura con sus capacidades de inteligencia artificial. Para escribir, el 'smartphone' está equipado con el lápiz electromagnético T-Pen Magic, sensible a la presión y de baja latencia, compatible con herramietas de productividad basadas en IA; mientras que leer, el Modo Max Ink mejorado ofrece una experiencia de lectura inmersiva, que bloquea notificaciones y da acceso a una biblioteca de recursos en seis idiomas.

SISTEMA DE CÁMARA CON MUSEFILM IMAGING

El sistema de cámara de TCL NXTPAPER 60 Ultra incorpora una lente teleobjetivo periscópica con distancia focal completa y una calidad de imagen de 50MP, que habilita distintos niveles de zoom, incluyendo zoom óptico 3x y zoom sin pérdida 6x. Este sistema se complementa con dos cámaras con estabilización óptica y una cámara principal con un tamaño de píxel de 1 micrómetro para obtener imágenes estables incluso en movimiento.

Estas capacidades se potencian con MuseFilm, la tecnología de imagen desarrollada por TCL, que combina rendimiento avanzado de la cámara con la expresión artística.

RENDIMIENTO FIABLE

TCL NXTPAPER 60 Ultra está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7400, 12GB de memoria RAM, que pueden ampliarse hasta 24 GB de RAM virtualmente, y hasta 512 GB de almacenamiento interno. También integra una batería de 5.000mAh con carga rápida de 33W.

Además, cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, y es compatible con accesorios modulares magnéticos.