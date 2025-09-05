Extinguido el incendio de vegetación declarado en Oliva

El incendio de vegetación declarado en Oliva (Valencia), que obligó a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), ha sido extinguido la tarde de este viernes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se declaró este jueves y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recibió el aviso sobre las 15.55 horas.

El incendio provocó el corte de la carretera CV-683, que a las 20.56 horas se reabrió. Durante la noche, los bomberos continuaron trabajando en la zona con los medios terrestres.

En un inicio, para la extinción del incendio se movilizaron seis medios aéreos, una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals --una de ellas helitransportada-- y un capataz forestal. Por parte del Consorcio, se desplazó una dotación de Oliva, una de Gandia con sargento, coordinador forestal y oficial. Posteriormente, se movilizaron dos medios aéreos más del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) una dotación más del Consorcio, el GERA con el helicóptero V-990 y bomberos de Alicante.