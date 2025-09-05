Amor Romeira da la última hora sobre el proceso judicial de Anabel Pantoja y David Rodríguez por su hija

Muy amiga de Álex Álvarez, Amor Romeira no se ha perdido la fiesta con la que el popular reportero de 'TardeAr' ha celebrado este jueves su cumpleaños en Madrid. Con la sinceridad que la caracteriza, la artista no solo se ha pronunciado sobre la nueva faceta de cantante de Sergio Ramos -lanzando un tema repleto de dardos al Real Madrid, 'Cibeles'-, sino también sobre las críticas que ha recibido Alejandra Rubio tras debutar como presentadora entrevistando a su madre en el 60 cumpleaños de Terelu, y sobre el enfado de Anabel Pantoja con la prensa por seguirla cuando va en compañía de su hija Alma. Muy cercana a la influencer ha revelado la última hora sobre el proceso judicial que tienen pendiente su novio David Rodríguez y ella por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba la bebé cuando ingresó a principios de enero en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria.

"Estoy cansada de lo del intrusismo" ha sentenciado en defensa de Alejandra. "Hemos matado lo que antiguamente era una artista, que era presentadora, actriz, vedette, modelo, te escribía un libro y no pasaba nada. Ahora como que nos quieren poner etiquetas" ha apuntado rotunda, estallando contra Álvaro Morte por criticar la faceta de actor de Jorge Javier Vázquez: "Caballero, analice sus frustraciones, analice su cometido en esta carrera y en esta vida, y si usted no llena escenario y la gente no se levanta a aplaudir, hágase mirar su talento, porque yo no me pongo a pensar en que una persona dé un pelotazo. Hay artistas con vozarrones y luego llega un niño de barrio con un autotune, pega un pelotazo y llena el Wizink Center y ¿qué hacemos? Lo criticamos, al revés, algo tendrá ese muchacho que guste y que tiene otro interés en el público" sentencia.

"Como Sergio Ramos, que se ha marcado un Shakira total contra el Real Madrid con Cibeles. A mí me fascina Sergio Ramos, siempre lo he dicho, para mí es la mejor persona del mundo del fútbol, educado, respetuoso, siempre humilde y le amo a él y a su familia" ha expresado dando la cara por el futbolista.

Respecto a Anabel Pantoja, Amor desvela que "está nerviosa" por su participación en 'Bailando con las estrellas', y ha justificado su estallido contra la prensa. "Ha sacado sus lágrimas y creo que esta vez ha sido mucho más generosa con ustedes, ha dicho que os entiende, ya sabéis cuáles son sus rutinas de horario, y que por favor en la casa no le molestéis. También es verdad que genera inseguridad, porque no sabes qué puede pasar" apunta.

Y tras asegurar que la pequeña Alma está "enorme, para comérsela", ha actualizado cómo está el proceso por la investigación por un presunto delito de malos tratos infantiles: "Están tranquilos. Hasta que no se resuelva todo... Pero no queda mucho, no queda mucho. Evidentemente es que ya no hay nada, eso tiene archivo ya en nada. Son situaciones accidentales, puede ser".

"Nada de lo que se contaba era verdad. Entonces da rabia, genera tristeza, sí. Encima el hecho de que te quieras defender por las barbaridades que han dicho y que encima te digan que no, que no tienes derecho a defender la intimidad de tu bebé, el estado de salud de tu bebé. No quiero recordarlo. Pero Anabel está de vuelta. La vamos a ver divertida, la vamos a ver bailar, la vamos a ver con su trama, la vamos a ver con su inseguridad, la vamos a ver... yo creo que va a ser un toque muy divertido" apuesta.

Conociendo como conoce a Kiko Rivera, la televisiva cree que quizás su matrimonio con Irene Rosales se ha roto "por tanto usarlo, o porque él lo usara, a lo mejor, o ella, no sé". "Creo que ambos están dando un ejemplo de lo que debe ser una separación cuando hay hijos".

"Están en el derecho de dar entrevistas y a mí me encantaría que lo hicieran, sobre todo para que nos contaran cómo fue el punto de inflexión, qué llevó a esto, qué llevó a lo otro, me encantaría que para eso, ellos son personajes públicos. Yo, qué quieres que te diga, yo les deseo lo mejor a los dos, mi Kiko yo la adoro y lo amo, ella ha tenido poco contacto, no está contestando a nadie, está como un poco distante de todo esto" añade, defendiendo que el Dj es un padrazo aunque se cuestione lo contrario.

Continuando su repaso por la actualidad, Amor apuesta porque Gloria Camila ganará 'Supervivientes All Stars': "La vamos a ver por primera vez porque la primera vez no era Gloria. Estaba en una relación tóxica -con Kiko Jiménez- estaba cohibida, estaba influenciada... creo que ahora está en la mejor etapa de su vida". "Se va con el capítulo cerrado de su sobrina, se va tranquila, porque te imaginas de la cabeza cómo estaba en aquel momento de que ya había firmado un contrato, desgraciadamente se muere Michu. Y ahora está todo tranquilo, está todo bien, se fue con un círculo cerrado de este proceso... Entonces creo que ahora solamente tiene que ir a ser ella, a disfrutar y a ganar" afirma.

Muy emocionada, la televisiva se ha pronunciado sobre Antonia San Juan después de que la actriz haya anunciado que tiene cáncer. "Me pareció muy valiente por su parte poner el nombre su enfermedad y mucha gente que a lo mejor huye de llamarlo por su nombre y creo que compartirlo también es una ola de energía positiva, una esperanza a la lucha. Yo no tengo ninguna duda de que ella va a ser una guerrera y que esto le va a plantar cara y todo va a salir bien y le mando un beso enorme y toda mi energía" ha concluido.