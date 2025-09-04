Kike Calleja y Raquel Abad: sus emotivas palabras antes de separarse por 'Supervivientes'

Aunque hace unos días partieron hacía Honduras, hoy comienza la verdadera aventura para todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars', entre los que se encuentra Kike Calleja, gran amigo de Terelu Campos.

El comunicador se dejaba ver hace unos días en la fiesta de cumpleaños de la presentadora de televisión y, al preguntarle por los que serán sus compañeros en esta nueva etapa en el concurso, confesaba que "ahora mismo de los que conozco que van... no lo sé, yo prefiero partir de cero una vez que llegue allí y ver cómo se comporta allí la gente".

Cauto y dispuesto a disfrutar al máximo de su aventura en el reality, Kike aseguraba que "no quiero cometer el error y prefiero empezar de cero allí con todos... y luego, según vayan pasando las cosas, iremos actuando".

En cuanto a su mujer, Raquel Abad, el periodista desvelaba que no está llevando bien su partida: "Raquel está muy emocionada porque siempre nos cuesta separarnos, estamos muy unidos y le cuesta, pero es normal... pero luego el reencuentro va a ser muy bonito".

Y lo cierto es que estaba muy emocionada, ya que Raquel acompañaba a su marido a la fiesta de la que es amiga de ambos, la hija mayor de María Teresa Campos, y al preguntarle por la aventura de Kike no podía articular palabra.