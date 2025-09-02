Un tribunal turco destituye al líder del opositor CHP en Estambul por fraude electoral

Un tribunal turco ha ordenado destituir al líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Estambul, Ozgur Çelik, y suspender a casi 200 delegados por cometer fraude electoral en el proceso de votación interno dentro de la formación opositora en 2023.

Según la Fiscalía de Estambul, los sospechosos sobornaron a delegados del congreso celebrado el 8 de octubre de 2023 para que votasen a favor de Çelik a cambio de regalos, dinero y promesas de empleo en municipios controlados por el CHP.

El tribunal ha dictaminado que una junta temporal encabezada por el exsecretario general del partido Gürsel Tekin ejercerá el liderazgo provincial de la formación. La corte también ha suspendido las campañas electorales para los congresos distritales y provinciales como medida de precaución.

La Fiscalía ha pedido que los sospechosos sean condenados en virtud del artículo 112 de la ley de partidos políticos por fraude electoral, lo que conlleva penas de entre uno y tres años de cárcel, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

El caso se enmarca en medio de la oleada de detenciones en varias provincias contra políticos del CHP implicados presuntamente en tramas de corrupción. La presión judicial contra el partido opositor se ha incrementado a raíz del arresto el pasado mes de marzo del exalcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar la justicia para silenciar a sus críticos debido a sus aspiraciones de vencer al presidente Erdogan en las próximas elecciones, previstas para 2028.