Torres, sobre la condonación de deuda a Canarias: "No me cabe en la cabeza que no se acepte"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado este martes que el anteproyecto de ley de condonación de deuda a las comunidades autónomas es una "muy buena decisión" del Gobierno y confía en que Canarias la haga efectiva

"No me cabe en la cabeza que no se acepte", ha señalado en una declaración difundida por el ministerio en la que señala que los más de 3.200 millones --se baja capital y se deja de pagar intereses-- se puedan destinar a "políticas públicas, sociales y de equidad e igualdad social".

A la espera de que el acuerdo sea aprobado de forma definitiva en las Cortes, ha valorado que a Canarias se le condona el 50% de su deuda y "no hay ninguna otra comunidad" a la que se le haga una quita tan alta, y se podrá invertir en "educación de 0 a 3 años, universidades públicas, dependencia o política de vivienda".

