AV. La selección española cae 67-63 ante Italia y se complica su futuro en el Eurobasket

La selección española masculina de baloncesto se ha complicado mucho su futuro en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre después de sumar una nueva derrota este martes por un ajustado 67-63 ante Italia.

España necesitaba la victoria para asegurar su pase a los octavos de final, pero, pese a un buen inicio en el encuentro en el que ha llegado a dominar por 0-13, ha perdido el control del marcador al final del tercer cuarto y no ha sabido gestionar bien los compases finales cuando se había puesto por delante en el marcador a falta de minuto y medio. Ahora, la actual campeona necesita ganar a Grecia el jueves para no depender del Georgia-Bosnia de horas antes.

