Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

El juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, --hermana del presidente Javier Milei-- como medida cautelar.

El juez pide "el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (...) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei" publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno.

La decisión judicial se traduce en una orden de cursar comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para impedir su publicación a través de "cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

En paralelo, el Gobierno ha presentado otra denuncia ante los tribunales por la filtración de unas grabaciones de audio de la hermana del presidente, que considera buscan desestabilizar al país.

El Ejecutivo pide que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones "a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas (...) requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión", según el documento al que ha tenido acceso el diario 'La Nación'.

"INFLUENCIA EXTRANJERA"

La intención, denuncia, es "desinformar" y "desestabilizar" el proceso electoral, "con presunta influencia extranjera". "Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas", sostiene.

La trama consistió en la "captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios", reprocha.

Pretendían "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas".

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno en su denuncia se menciona al periodista Mauro Federico, al empresario Pablo Toviggino, al presentador Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando Pocino.

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, ha explicado que esta denuncia es contra "una operación de Inteligencia ilegal" que pretende "desestabilizar al país en plena campaña electoral". "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", ha apuntado Adorni en su cuenta en X.

En la grabación difundida el viernes por el medio Carnaval Stream, Karina Milei hace un llamamiento a la unidad con vistas a las elecciones internas del partido gobernante, La Libertad Avanza. Se trata del mismo medio que publicó las grabaciones filtradas que revelaron sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y forzaron la destitución de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo.

El contenido de estos audios, desmentido categóricamente por la Casa Rosada, apunta a que estos sobornos eran para Karina Milei y su hombre de confianza, Eduardo Lule Menem.